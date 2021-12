5 bis 11 Jahre Corona in Essen: So sind die Kinderimpfungen gestartet

Essen. In Essen sind erstmals Kinder von 5 bis 11 Jahren gegen Corona geimpft worden. Neben einer Bilanz dazu hat die Stadt ein Impf-Gesamtfazit gezogen.

Erstmals sind in Essen in der vergangenen Woche Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren gegen das Coronavirus geimpft worden. Nach Angaben der Stadt bekamen am Freitag (17.12.) insgesamt 547 Kinder einen Piks. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren, die eine Vorerkrankung haben. Auf Wunsch können aber auch Kinder dieser Altersgruppe geimpft werden, die nicht vorerkrankt sind.

Bis Ende des Jahres finden noch diese Kinderimpfungen nach jeweiliger Terminvereinbarung (Anleitung sowie weitere Informationen) zwischen 10 und 18 Uhr in der Grugahalle statt: Montag (27.12.), Dienstag (28.12.), Mittwoch (29.12.), Donnerstag (30.12.).

Dezentrale Impfaktionen: Stadt Essen veröffentlicht Zwischenbilanz

Die Stadt Essen hat zudem eine Bilanz aller ihrer bisherigen dezentralen Impfaktionen veröffentlicht. Demnach sind in den Stadtteilen bisher insgesamt 60.892 Impfungen durchgeführt worden – darunter 18.506 Erstimpfungen.

Wo kann ich mich heute impfen lassen?Hier steht es

Die mobilen Impfangebote finden seit Mitte Juli statt, zu Beginn noch parallel zum Impfzentrum in der Messe Essen, das am 26. September geschlossen wurde. Die Stadt weist darauf hin, dass neben den dezentralen Aktionen seit März diesen Jahres auch zielgruppenspezifische Impfungen angeboten wurden – beispielsweise für Wohnungslose, Menschen in Flüchtlingsunterkünften, dem Rettungsdienst sowie der Feuerwehr, Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie der Pflege.

Addiert man diese Aktionen mit den Impfangeboten in den Stadtteilen, wurden insgesamt 71.889 Impfungen dezentral durchgeführt (davon Erstimpfungen: 23.264).

Bilanz der Essener Impfaktionen in der vergangenen Woche

Neben dieser größeren Zwischenbilanz hat die Stadt Essen auch die Bilanz der vergangenen Woche vorgelegt. Demnach wurden dezentral 3180 Impfungen verabreicht (davon Erstimpfungen: 195). Diese teilen sich wie folgt auf:

Innenstadt (Grillo-Theater): 314 Impfungen (davon 29 Erstimpfungen)

Margaretenhöhe: 645 (26)

Essen-Mitte (AOK): 1119 (97)

Bredeney: 351 (9)

Rüttenscheid: 751 (34)

Zudem wurden in den drei Mini-Impfzentren im Norden, Süden sowie in der Innenstadt 5267 Menschen geimpft (davon Erstimpfungen: 434). Aufgeschlüsselt bedeutet das:

Altenessen-Nord (Marienhospital): 2.012 Impfungen, (davon 203 Erstimpfungen)

Werden (Kardinal-Hengsbach-Haus): 1402 (41)

Innenstadt (Theaterpassage): 1853 (190)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen