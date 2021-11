Corona in Essen: Omikron-Verdachtsfälle nicht bestätigt

Entwarnung in Essen: Bei den beiden Verdachtsfällen in Essen ist eine Infektion mit der hoch ansteckenden Coronavirus-Variante Omikron nicht bestätigt worden.

Die Stadt Essen gibt Entwarnung in Sachen Omikron: Die beiden Essener Verdachtsfälle auf die gefährliche Coronavirus-Variante Omikron haben sich nicht bestätigt. Das teilt Stadtsprecherin Silke Lenz am Dienstagmorgen (30. November) mit.

Wie berichtet, sind die beiden Verdachtsfälle in einem Speziallabor der Universitätsklinik Essen untersucht worden. Nun, so das Presseamt, lägen die Ergebnisse der so genannten Sequenzierung vor. „Bei den Verdachtsfällen handelt es sich um eine seltene Delta-Variante.“

Bei zwei Personen hatte es eine Auffälligkeit in der so genannten Schmelzkurve der PCR-Testung auf das Coronavirus gegeben. Weil der Verdacht aufkam, die Personen seien mit der von Südafrika aus verbreiteten Coronavirus-Mutante Omikron infiziert, sei eine weitergehende Analyse durch die Virologie der Universitätsmedizin Essen durchgeführt worden.

