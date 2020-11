Corona in Essen: Kurve flacht ab, aber noch keine Entwarnung

Besorgnis über die Zahl der an Corona Verstorbenen

Der Ärztliche Direktor der Uniklinik Essen, Prof. Dr. Jochen Werner, zeigt sich besorgt über die Zahl der im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen : In den ersten drei Monaten der Krise seien allein in seiner Klinik 36 Tote zu beklagen gewesen – in den letzten sechs Wochen hingegen schon 32.

Der Inzidenzwert für Neuinfektionen (pro 100.000 Einwohner in sieben aufeinanderfolgenden Tagen) hatte in Essen in der ersten Oktoberwoche die kritische Marke von 50 überschritten, seitdem ist Essen Risikogebiet. Danach gingen die Werte steil nach oben, am 25. Oktober waren es mehr als 100, am 2. November 176,6 und am vergangenen Wochenende fast 200 . Doch seitdem sinkt der Inzidenzwert in Essen – zuletzt auf 158 (13. November).