Corona in Essen: Kupferdreher Rosenmontagszug ist abgesagt

Am Ende waren Verantwortung und Planungsunsicherheit zu groß: Der 149. Kupferdreher Rosenmontagszug wird im Februar nicht stattfinden. Das hat der Vorstand des Festausschusses Kupferdreher Karneval beschlossen - schweren Herzens. Denn jede Session kommen tausende Besucher. Genau diese Zahlen sind nun aber ein Grund, warum die Verantwortlichen keine Chance für die Traditionsveranstaltung sehen. Weitere Veranstaltungen sind ebenfalls abgesagt.

Die großen Menschenmengen und der fehlende Abstand: Selbst wenn sie den Umzug an einen anderen Ort verlagert hätten, wie hätte das denn funktionieren sollen? Die Organisatoren haben sich monatelang Gedanken um den Karneval und den Umzug gemacht. Dann folgte die Entscheidung und Sabine Kost musste tief durchatmen, bevor sie die Absage per Mail verschickte. „Das war eine echte Überwindung, wir haben es uns wirklich nicht einfach gemacht“, sagt die Vorsitzende des Festausschusses Kupferdreher Karneval.

Unter den Besuchern sind zahlreiche Familien und „Stammgäste“

Dichtes Getümmel, tausende Besucher: Den Kupferdreher Karnevalszug besuchen viele Jecken und Familien seit Jahrzehnten. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Diese Verantwortung übernahm die leidenschaftliche Karnevalistin 2018 mit ihrem Mann Hubert (ebenfalls jeck von Kindesbeinen an), die Verantwortung für ihre treuen Besucher, darunter zahlreiche Familien, können sie nicht übernehmen. Darunter seien viele Kinder, Eltern, Tanten, Onkel, Omas und Opas, die mitunter seit Generationen bei jedem Umzug am Straßenrand auf ihren Stammplätzen stehen .

„Der Umzug würde nun aber nicht unbeschwert stattfinden können“, ist Sabine Kost überzeugt. Und sie wollten keine Plattform bieten, auf der sich das Virus möglicherweise verbreiten können, nennt sie eine der schlimmsten Vorstellungen als Folge des Rosenmontagszuges. Mit dieser Folgeverantwortung kämen sie nicht zurecht. Daher gehen sie nun auch in die Offensive mit ihrer Absage, statt mögliche Verordnungen abzuwarten.

Keine Hoffnung mehr auf eine unbedarfte Planung

Bis jetzt haben sie sich viele Gedanken gemacht und auch durchaus geplant: Das, was möglich war und keine Kosten verursachte. So haben sie ihre Zeit, aber kein Geld investiert, um nun die Reißleine zu ziehen. „Wir haben die Situation und die Zahlen der Pandemie dabei ständig im Blick behalten“, sagt Sabine Kost. Und seien nun an einem Punkt angelangt, an dem sie keine Hoffnung mehr hätten, dass die Entwicklung eine unbedarfte Planung für einen Rosenmontagszug zulasse.

Da helfe es auch nicht, dass dieser erst im Februar stattgefunden hätte. Solche Großveranstaltungen bedürfen monatelanger Planung und einen großen finanziellen Aufwand. Das funktioniere nicht erst 14 Tage zuvor, wenn sich die Lage möglicherweise besser einschätzen ließe. Pläne seien derzeit auch für Vereine ohnehin schwierig, da sich die Auflagen („die wichtig und richtig sind“) mit aktuellen Zahlen und Fakten veränderten, nennt sie eine Herausforderung, der sie sich im Sommer noch stellten. „Da sah es gar nicht schlecht aus.“

Auch der Kinder- und Seniorenkarneval fallen aus

Jetzt aber wird alles ausfallen: Kein Hoppeditz wird unter den Augen der Karnevalisten erwachen, es wird weder Kinder- noch Seniorenkarneval in Kupferdreh geben. „Wir haben uns dazu entschlossen, mit sehr viel Vernunft vorzugehen. Zurückhaltung und verantwortliches Handeln hilft sicherlich, die Pandemie einigermaßen in den Griff zubekommen“, sagt Sabine Kost.

Gegen die Pandemie anzukämpfen, indem die Kupferdreher Karnevalisten nun verzichten, das sei ihr Beitrag im Kampf gegen das Virus: „Es soll auch ein Zeichen sein, dass wir zusammenhalten“, erklärt sie und hofft auch auf Solidarität für Betroffene wie etwa Schausteller, deren Existenz von solchen Absagen mitunter abhängt.

Vorfreude auf das Jubiläum in der Session 2021/2022

Und noch eines ist Sabine Kost wichtig: „Wir möchten nicht schwarz sehen, sondern uns umso intensiver auf die darauf folgende Session konzentrieren.“ Sie setzt auf die Vorfreude und eine Session, die umso schöner, toller und bunter ausfallen soll – auch, weil es dann mit dem 150. Kupferdreher Rosenmontagszug ein Jubiläum geben wird. „Das soll etwas ganz Besonderes werden.“