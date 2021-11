Corona Corona in Essen: Kufen gegen Schließung des Weihnachtsmarkts

Essen. Der Betrieb des Weihnachtsmarkts ist trotz ansteigender Inzidenzen verantwortbar, so der OB. Warum das Vorpreschen einzelner Städte falsch sei.

Oberbürgermeister Thomas Kufen hat es abgelehnt, von sich aus die Corona-Maßnahmen auf Essener Stadtgebiet zu verschärfen und zum Beispiel den Weihnachtsmarkt abzubrechen oder dort eine Maskenpflicht zu erlassen. „Ich unterscheide weiterhin zwischen Drinnen und Draußen, und alle Aerosole-Forscher geben mir da auch Recht“, so Kufen auf Anfrage.

Am Sonntag selbst ein Bild gemacht auf dem Weihnachtsmarkt

Im Zuge der wieder ansteigenden Inzidenzen und überlasteter Krankenhäuser wird vielfach diskutiert, ob die Märkte nicht aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssten. Kufen sagte, er habe sich am Sonntag Abend selbst am Kennedyplatz ein Bild gemacht und den Weihnachtsmarkt besucht. Es seien deutlich weniger Besucher dort als in früheren Jahren, außerdem seien die Stände mit genügend Abstand verteilt. Er halte den Betrieb des Weihnachtsmarktes daher für verantwortbar.

Das Vorpreschen einzelner Städte, was Corona-Maßnahmen anbelangt, halte er generell für falsch, weil auf diese Weise nur ein Flickenteppich unterschiedlicher Regeln entsteht, der für Verwirrung sorge. „Vom Land NRW erwarte ich ein einheitliches Vorgehen und einheitliche Maßnahmen.“ Essen werde dann selbstverständlich das tun, was vom Land aus guten Gründen vorgegeben werde.

Zum möglichen Fall der Coronavirus-Variante Omikron in Essen sagte Kufen: „Es gibt noch viele Fragezeichen rund um die neue Variante.“ Das Ergebnis zum Essener Verdachtsfall liege am Dienstag, (30.11.) vor.

