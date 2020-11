Corona in Essen: Kontrolleure legen illegales Bordell still

Essen. Bei Corona-Kontrollen ahnden der Ordnungsdienst der Stadt und die Polizei immer wieder Verstöße. Am Wochenende gab’s mehrere Fälle in Essen.

Auch wenn sich die Essener in der Mehrzahl weiterhin an die Coronaschutzverordnung zu halten scheinen, haben die Kontrolleure von Stadt und Polizei gut zu tun, wie ein Blick auf die „Highlights“ vom Wochenende zeigt.

Am Isinger Tor in Steele legten die Einsatzkräfte einen illegalen Prostitutionsbetrieb still. Vier Anwesende müssen nun mit einem Verfahren rechnen. An der Stauderstraße in Altenessen fielen neun mutmaßliche Musiker auf, die in einem alten Fabrikgebäude probten. Nachbarn hatten sich über Ruhestörungen beklagt.

Eine Gastronomie am Klemensborn in Werden hatte offensichtlich geöffnet. Bei der Kontrolle von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) wurden mehrere Gäste im Schankraum der Vinothek angetroffen. Anzeigen gegen den Betreiber und weitere Anwesende waren die Konsequenz.

Am Weidkamp in Borbeck flog der illegale Betrieb einer Teestube auf. Auch hier gab es Anzeigen gegen den Chef und dessen Kunden, berichtete Stadtsprecherin Silke Lenz am Montag. (j.m.)

