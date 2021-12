Corona Corona in Essen: Gruga-Therme setzt auf eigenes Testzentrum

Essen. Die ab Dienstag geltende 2G-Plus-Regel selbst für Geboosterte macht auch Freizeiteinrichtungen in Essen das Leben schwer. Aber es gibt Auswege.

Die Gruga-Therme und der Gruga Sportclub reagieren auf die neue Verschärfung der Corona-Regeln in Freizeit- und Sport-Einrichtungen. Da ab 28. Dezember auch dreifach Geimpfte zusätzliche einen Schnelltest für den Eintritt benötigen, hat man kurzerhand beschlossen, ein eigenes Testzentrum in Betrieb zu nehmen. Es soll pünktlich am Dienstag morgen (28.12.) mit der Arbeit beginnen.

Geschäftsführer Karsten Peipe hofft, auf diesem Weg den Besuchern so bequem und rasch wie möglich den Antigen-Schnelltest als notwendige Zugangsvoraussetzung zu beschaffen. Zusammenarbeiten wird die Gruga-Therme dabei mit dem Team Medical, das ein Testzentrum an der Laupendahler Landstraße in Werden betreibt. Das neue Testzentrum mit Wartezone im Gymnastikraum steht täglich von 8.30 bis mindestens 19 Uhr auch Menschen zur Verfügung, die nicht Gäste der Therme oder des Sportclubs sind.

Bedauern über die Pflicht, dass selbst Geboosterte sich testen lassen müssen

Peipe geht dennoch davon aus, dass 2Gplus ein Hemmschuh wird. Die 2G-Regel ohne Plus hingegen habe Besucher eher zum Kommen motiviert, „da sich die Menschen damit sicherer fühlen, speziell in unserem Saunabereich“. Dass selbst Geboosterte sich nun testen lassen müssen, bedauert er: „In Baden-Württemberg oder Niedersachsen sind Menschen mit dritter Impfung von der Testpflicht befreit. Das hätte auch in NRW ein guter Anreiz sein können, mehr Menschen zum Boostern zu bewegen“, sagt Peipe. (F.S.)

