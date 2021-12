Corona in Essen: Der Nikolaus schickt nun Sprachnachrichten

Essen. Ein Trost für kleine und große Kinder, deren Nikolausfeier coronabedingt ausfällt: Der Nikolaus schickt ihnen Sprachnachrichten. Und so geht’s.

Im Bistum Essen geht der Nikolaus mit der Zeit und nutzt das Smartphone. So kann er allen, bei denen er nicht persönlich vorbeischaut, eine Sprachnachricht mit persönlichem Gruß schicken. Mit der Aktion will das Bistum Essen all jenen einen kleinen Trost schenken, bei denen die Nikolausfeier wegen der Pandemie ausfällt.

Wer möchte, dass Verwandte oder Freunde einen Gruß vom Nikolaus bekommen, schickt ihm noch bis Freitag, 3. Dezember, eine kurze Nachricht mit dem Vornamen der zu grüßenden Person oder Gruppe und dem Stichwort „Kind“, „Erwachsener“, „Freundeskreis“ oder „Arbeitskollege“ per WhatsApp, Signal, Telegram oder Threema an 0160/92792379. Der Nikolaus schickt seine Sprachnachricht bis Sonntagmittag (5. Dezember) an den Absender zurück. Dieser kann den Gruß dann an den richtigen Empfänger weiterleiten. Weitere Infos auf: www.bistum-essen.de

