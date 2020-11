Corona in Essen: Am Wochenende nur wenige Verstöße geahndet

Essen. In Bus und Bahn wurden neun Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet. Die Einsatzkräfte lösten mehrere Gruppierungen im Stadtgebiet auf.

Die Essener haben sich auch am vergangenen Wochenende zum ganz überwiegenden Teil an die Vorschriften der verschärften Coronaschutzverordnung gehalten.

„Sowohl am Samstag als auch am Sonntag war es sehr ruhig“, bilanzierte Stadtsprecherin Silke Lenz nach Kontrollen an unterschiedlichsten Orten im Stadtgebiet.

Bei Überprüfungen der Maskenpflicht in Bus und Bahn ahndeten die Ordnungskräfte allerdings neun Verstöße, zudem wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung geschrieben.

Am Hauptbahnhof, auf dem Holsterhauser Platz, dem Altenessener Markt, dem Germaniaplatz oder beispielsweise auch an der Maxstraße und der Marktkirche mussten Gruppierungen aufgelöst und teilweise Platzverweise erteilt werden.

Die Streifen nahmen auch Bolz- und Fußballplätze oder Gastronomien sowie Spielhallen in den Blick, ohne das Verstöße geahndet werden mussten. Bei kleineren Martinszügen in Kupferdreh und Überruhr-Hinsel hielten sich Eltern und Kinder ebenfalls an die Vorschriften und den Mindestabstand ein. (j.m.)

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]