Corona-Impfung Essen: Termine für Kinder jetzt online buchen

Essen. Die Stadt Essen hat ein Online-Terminbuchungssystem eingerichtet: Dort können ab sofort Corona-Impftermine für 5- bis 11-Jährige gebucht werden.

Die Stadt Essen schaltet am Montag (13.12.) um 15 Uhr ein Terminbuchungssystem frei, mit dem Corona-Impfungen für 5- bis 11-Jährige gebucht werden können. Die Koordinierende Covid-Impfeinheit der Stadt Essen (Koci) hat dafür extra Termine eingerichtet. Der erste Impf-Tag für Kinder ist am Freitag, 17. Dezember, im früheren Marienhospital in Altenessen. Gesundheitsdezernent Peter Renzel hat angekündigt, dass allein die Stadt bis Jahresende 4000 Kinder in dieser Altersgruppe impfen wolle.

Da der Kinderimpfstoff bisher noch stark begrenzt ist und bei den Terminen Kinder- und Jugendärzte vor Ort sein müssen, könnten Kinderimpfungen nur nach vorheriger Terminvereinbarung durchgeführt werden. Die Stadt macht darauf aufmerksam, „dass die Termine nur für Essener Kinder gedacht sind und für jedes Kind jeweils ein eigener Termin vereinbart werden muss“. Bei der Impfung müssen dann Mutter, Vater oder eine andere sorgeberechtigte Person anwesend sein. Andere Impfungen können bei der Gelegenheit nicht durchgeführt werden, da an den Impfstellen nur der Kinderimpfstoff vorhanden ist.

Termine können über Dubidoc vereinbart werden

Um die Online-Terminbuchung möglichst schnell auf den Weg zu bringen, hat die Stadt das Terminbuchungssystem kurzfristig über die Plattform Dubidoc eingerichtet. Dubidoc ist für die Buchung von Terminen bei niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen programmiert. Die Stadt macht daher darauf aufmerksam, dass das System auch Daten abfragt, die für die Buchung von Kinderimpfterminen bei der Stadt nicht benötigt werden und keinerlei Einfluss auf die Terminvergabe haben. Vor dem Start der Kinderimpfungen habe der Betreiber das System nicht mehr anpassen können, das werde aber soweit möglich nachgeholt.

Der Kinderimpfstoff muss für eine Grundimmunisierung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren zweimal im Abstand von drei bis sechs Wochen verabreicht werden. Die Stadt wird Termine für Zweitimpfungen von Kindern in dieser Altersgruppe organisieren, die dann ebenfalls online gebucht werden können. Die Zweitimpfung kann aber auch bei einem Kinder- und Jugendarzt durchgeführt werden. Weil noch offen ist, wie viel Impfstoff der Stadt Essen im Januar geliefert wird, stehen für 2022 noch keine Impftermine fest.

Vorerkrankte Kinder sollten geimpft werden

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren, die eine Vorerkrankung haben. Auf Wunsch sollten aber auch Kinder dieser Altersgruppe geimpft werden, die nicht vorerkrankt sind.

Termine für Kinderimpfungen können über Dubidoc ab Montag, 13. Dezember, um 15 Uhr gebucht werden. Den Link zur Terminreservierung, eine Anleitung sowie allgemeine Informationen zu Kinderimpfungen gibt es auf: essen.de/coronavirus_kinderimpfung

