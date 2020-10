Corona-Halloween: Polizei und Stadt kündigen Kontrollen an

Essen. Das Essener Ordnungsamt will am Halloween-Abend stärker kontrollieren als in den Vorjahren. Es ist der vorletzte Abend vor dem Lockdown.

Das Ordnungsamt der Stadt Essen kündigt für den Halloween-Abend (Samstag, 31. Oktober) verstärkte Kontrollen an. Wegen der Corona-Pandemie steht das Gruselfest in diesem Jahr unter keinem guten Stern: Die NRW-Landesregierung rief am Freitag die Bürger erneut dazu auf, auf die klassischen Halloween-Parties zu verzichten. Auch der vor allem bei Kindern beliebte Zug durchs Wohnviertel, um an fremden Haustüren Süßigkeiten zu erbetteln, sollte nach Möglichkeit unterbleiben.

Der diesjährige Halloween-Abend ist der vorletzte Abend, bevor die Restaurants und Kneipen erneut schließen müssen und stärkere Kontaktverbote in Kraft treten. Bereits jetzt dürfen sich Gruppen in der Öffentlichkeit nur noch dann treffen, wenn sie maximal aus zwei Haushalten bestehen und höchstens fünf Personen bilden – es sei denn, sie sind miteinander verwandt.

„Zombie Walk“ in der Innenstadt ist abgesagt

Angekündigt ist, dass das Ordnungsamt am Halloween-Abend vor allem die Einhaltung der Sperrstunde überprüft. Gastro-Betriebe müssen um 23 Uhr ihre Türen schließen, ehe ab Montag dann gar nichts mehr geht. Auch die Polizei will mit ihren Kräften vor Ort sein und Streife fahren – vermutlich vor allem an neuralgischen Punkten im Stadtgebiet, zu denen zum Beispiel der Rüttenscheider Stern zählen oder der Hauptbahnhof.

In der Innenstadt fällt der „Zombie Walk“ in diesem Jahr aus – er hatte zuletzt in jedem Jahr mehrere tausend Halloween-Fans angezogen, die teilweise aufwändig geschminkt durch die Fußgängerzonen zogen. Veranstalter Dirk Bußler betont, dass er selbst es war, der die Notbremse zog, nachdem der Walk zunächst als kleinere Version mit Hygiene- und Sicherheitskonzept durchgeführt werden sollte.

„Ich habe gemerkt, dass der Plan, den Zombie Walk zu veranstalten, vor allem für die Essen Marketing GmbH zur Belastung wurde ,deshalb habe ich mich zur Absage entschlossen“, berichtet Bußler. Dem Vernehmen nach soll es aber auch nur sehr wenige Anmeldungen gegeben haben, weit weniger als die 250 erlaubten. Essen Marketing und Bußler wollten in diesem Jahr erstmals als gemeinsame Veranstalter auftreten, nachdem es im letzten Jahr zu mehrwöchigen Auseinandersetzungen vor dem „Zombie Walk“ gekommen war.

„Zombie Walk 2020“ nur als Online-Version

Der „Zombie Walk“ 2020 findet jetzt nur als Online-Version statt – „alle Leute sind eingeladen, Fotos von sich in Kostümen zu machen und auf unsere Homepage zu laden“, sagt Bußler.

Auch ohne den nahenden „Lock-Down“ und strenge Abstands- und Kontaktregeln wegen Corona ist Halloween Jahr für Jahr ein einsatzreiches Ereignis für die Ordnungsbehörden: Im Jahr 2017 eskalierte die Situation im Essener Hauptbahnhof; die Polizei stellte damals 1200 Platzverweise aus. Es hatte Auseinandersetzungen gegeben, zu denen auch maßgeblich größere Migranten-Gruppen beigetragen haben sollen, hieß es später.

