Corona-Flashmob von 350 Essener Kindern: „Glaube an dich“

Essen-Altenessen. 350 Kinder der Essener Hövelschule tanzen „Believe In Yourself“ von den Ehrlich Brothers. Hier das Video zum Flashmob.

Lange haben die Grundschüler zu Hause gesessen und den Corona-Lockdown ertragen. Jetzt kamen 350 Kinder der Hövelschule auf der Sportanlage Bäuminghausstraße zusammen und tanzten „Believe in Yourself“ von den Ehrlich Brothers als Flashmob.

Sie wollen damit einen solidarischen Beitrag zur Coronakrise leisten. Übersetzt heißt der Titel: „Glaube an dich“. Die Essener Schule ist nicht allein mit dem Projekt. Es entstand im ersten Lockdown und wurde in Kooperation mit den Künstlern von einer Tanzlehrerin in Herford initiiert. Seitdem wächst der Flashmob und breitet sich in Deutschland und Europa aus, die Hövelschule geht als Essener Schule an den Start. „Sobald Großveranstaltungen wieder erlaubt sein werden, soll an allen Stellen gleichzeitig getanzt werden“, erklärt Konrektorin Alexandra Fox.

Grundschulkinder der Essener Hövelschule tanzen einen Flashmob unter dem Motto: „Glaube an dich“. Foto: Kira Alex / FUNKE Foto Services

