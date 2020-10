Corona-Fälle in Essener Asylheim: Land bietet mehr Tests an

Essen. In der Erstaufnahmeeinrichtung in Essen hat es den zweiten Ausbruch von Corona gegeben. Pro-Asyl-Forderungen nach mehr Tests hat das Land erfüllt

Zum zweiten Mal hat es in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Essen-Fischlaken einen Ausbruch von Corona gegeben: Wie die Stadt mitteilte, wurden drei Bewohner der Asylunterkunft positiv getestet. Die Infektionen seien „im Rahmen eines Screenings von 400 neu aufzunehmenden Personen“ aufgefallen. Einige wenige Ergebnisse stehen noch aus, zehn Bewohner sollten im Laufe des Donnerstags getestet werden.

Die drei positiv getesteten Flüchtlinge befinden sich jetzt in Quarantäne und wurden von den anderen Bewohnern räumlich getrennt. Nach den ersten Corona-Fällen im Juli hatte Pro Asyl die Bedingungen in der Einrichtung kritisiert. Inzwischen hat es offenbar einige Änderungen gegeben.

Mitarbeiter können sich auf freiwilliger Basis testen lassen

So hatte die Flüchtlingsorganisation vom Land gefordert, dass nicht nur die Bewohner der Einrichtung verstärkt auf Corona getestet würden, sondern auch die Mitarbeiter. Dazu teilt die Bezirksregierung Düsseldorf nun mit, dass allen Betreuern, Sicherheitsleuten oder Mitarbeitern von Beratungsstellen, für die das Gesundheitsamt keine Testung anordne, ein Test „auf freiwilliger Basis ermöglicht“ werde. Zumindest wenn es in der Einrichtung positiv getestete Personen oder Verdachtsfälle gebe und „ein Kontakt nicht ausgeschlossen werden kann“. So sehe es ein Erlass des Integrationsministeriums von Ende Juli 2020 vor.

Die Bewohner der Einrichtung würden wiederum „routinemäßig nach Abschluss der jeweiligen Aufnahmephase einer Einrichtung getestet“. Das bedeutet in der Praxis offenbar, dass der Test erfolgen sollte, bevor sie auf kommunale Unterkünfte weiterverteilt werden. In der Erstaufnahme sollen sie in der Regel die ersten Wochen nach ihrer Ankunft verbringen, registriert werden und ihren Asylantrag stellen. Die jetzigen Fälle waren wohl bei einem solchen Abschluss-Test aufgefallen. Die Betroffenen ziehen nun erstmal nicht in städtische Unterkünfte um, sondern bleiben während der Quarantäne-Zeit in Fischlaken.

Pro Asyl hatte „beengten Aufenthalt in Massenunterkünften“ kritisiert

Die Einrichtung dort hat 800 Plätze, von denen aktuell 452 belegt sind. „Jede Aufnahmeeinrichtung des Landes wird derzeit mit maximal 65 Prozent der üblicherweise vorgesehenen Bewohnerzahl belegt“, teilt die Bezirksregierung mit. So könne man Quarantäne-Plätze vorhalten und die Abstandsregelungen etwa in der Kantine einhalten. Pro Asyl hatte im Juli in einem Offenen Brief kritisiert, dass der „beengte Aufenthalt in den Massenunterkünften“ die Infektionsgefahr für die Bewohner erhöhe. Mit der zwischenzeitlich erfolgten Entzerrung dürfte es in der Unterkunft in Fischlaken auch möglich sein, die Zimmer lockerer zu belegen und zum Beispiel Familien einen eigenen Raum zuzuweisen.

Pro Asyl hatte im Juli auch gefordert, den Bewohnern W-LAN zur Verfügung zu stellen, um ihnen „ein Mindestmaß an digitaler, gesellschaftlicher Teilhabe und Freizeitgestaltung zu ermöglichen“. Laut Bezirksregierung gibt es seit Anfang September W-LAN in der Essener Erstaufnahmeeinrichtung.

Asylberatung kann weiter in der Einrichtung stattfinden

Die Sorge, dass die Flüchtlinge die Angebote der Asylverfahrensberatung oder der Psychosozialen Zentren coronabedingt nicht wahrnehmen könnten, hält die Bezirksregierung für unbegründet. Beratungen in den Psychosozialen Zentren könnten telefonisch in zahlreichen Fremdsprachen wahrgenommen werden. Und die Verfahrensberatung sei „persönlich in der Einrichtung anwesend“. Tatsächlich beraten Pro-Asyl-Mitarbeiter vor Ort.

