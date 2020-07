81 Corona-Tests wurden an der Fachklinik Rhein-Ruhr in Essen-Kettwig durchgeführt.

Corona Corona: Fachklinik in Essen-Kettwig für Besucher geschlossen

Essen. Bei zwei Mitarbeitern Corona nachgewiesen, 81 Kontaktpersonen wurden daraufhin getestet. Vier Ergebnisse sehen aus, die anderen seien negativ.

Die Fachklinik Rhein-Ruhr in Essen-Kettwig ist derzeit für Besucher geschlossen. Grund sind zwei bestätigte Corona-Fälle unter den Mitarbeitern. Weitere 81 Personen aus dem Umfeld seien getestet worden. Vier Ergebnisse stünden noch aus, alle anderen Tests seien negativ, so Jelina Schulz, Sprecherin von Mediclin in Offenburg, zu dem die Reha-Klinik gehört.

Die beiden betroffenen Mitarbeiter hätten sich nicht in der Klinik angesteckt und seien nach dem positiven Testergebnis in Quarantäne geschickt worden, so die Sprecherin.

Man habe großflächig überprüft, zu wem die Mitarbeiter Kontakt hatten und all diese Personen getestet. Jetzt warte man die noch ausstehenden Testergebnisse ab und werde dann in Absprache mit dem Gesundheitsamt voraussichtlich in der kommenden Woche wieder Lockerungen bei den Besuchen einführen können.

