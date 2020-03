Während nun auch in Essen die Kontaktreduzierung gilt, hat Edith Vollgruber eine Ausgangssperre bereits erlebt: Es war zum des Ende des Zweiten Weltkrieges und sie ein junges Mädchen, zu dessen Kindheitserinnerungen Panzer und Patrouillen in Kupferdreh zählen – und das Verbot, die Häuser zu bestimmten Uhrzeiten verlassen. „Wir haben diese Einschränkungen überstanden“, sagt sie und möchte Mut machen in der Corona-Krise.

„Ich habe das Bild noch vor Augen, als die Besatzungsmächte mit den Panzern die Byfanger Straße entlang gefahren sind“, sagt die 86-Jährige. An jeder Ecke hätten Soldaten patrouilliert, ab 18 Uhr sei es wohl gewesen, da habe niemand mehr das Haus verlassen dürfen, sagt sie über die damaligen Verbote, die zwar jeden Tag zeitlich begrenzt gewesen, dafür aber umso rigoroser kontrolliert worden seien. Entsprechend leer seien die Straßen gewesen, alle Menschen im Stadtteil waren verschwunden.

Zu Fuß von Gelsenkirchen nach Essen-Kupferdreh

Ein Bild aus der Schulzeit zeigt die Entlassung 1947 in Essen-Kupferdreh, wo Edith Vollgruber zur Schule gegangen ist. Foto: Repro: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Blickt Edith Vollgruber zurück, erinnert sie sich an warme Tage, an denen die Kinder dann in den Gärten gespielt haben. „Zur Schule sind wir nicht gegangen“, sagt die 86-Jährige, die damals zu Fuß mit ihren Eltern und dem Bruder aus Gelsenkirchen nach Kupferdreh gekommen ist. „Unser Zuhause war völlig zerstört worden, so dass wir über Nacht kein Dach mehr über dem Kopf hatten.“ Zu Fuß seien sie mit dem Nötigsten bei den Großeltern angekommen, wo sie an der Blockstraße Unterschlupf fanden.

Und dann warteten neben den Wirren auch noch die Alltagstücken, da ihre Lebensmittelmarken aus der Nachbarstadt nicht anerkannt worden seien. „Der Bäcker an der Byfanger Straße hat sie angenommen“, sagt Edith Vollgruber, übrige Lebensmittel haben die Großeltern mit Kindern und Enkeln geteilt.

Angriffe der Tiefflieger sind im Gedächtnis geblieben

Essen Als die Militärregierung den Ausgang beschränkte „Es war der 1. April 1945, als die Amerikaner einrückten“, berichtet Rainer Busch, der sich bei der Kupferdreher Bürgerschaft um das Archiv und die Stadtteilhistorie kümmert. Die Militärregierung habe bei Kriegsende Anfang Mai 1945 eine Ausgangsbeschränkung angeordnet. Demnach durfte sich von da an niemand ohne Erlaubnis in der Zeit von 21 bis 5.30 Uhr im Freien oder außerhalb der eigenen Wohnung aufhalten, hat Rainer Busch recherchiert. In der Bekanntmachung der Militärregierung stand ein weiteres Verbot: Niemand durfte sich weiter als sechs Kilometer von seinem Wohnort entfernen. Ansammlungen von mehr als fünf Personen in der Öffentlichkeit und in Privatwohnungen zu Diskussionszwecken waren ebenso verboten. „Nach Kriegsende im Mai wurde es die britische Zone“, ergänzt Busch. Die Engländer seien dann in die Kupferdreher Kaserne eingezogen, auf dem Gelände, wo heute Familien in der Siedlung zwischen der Hammer Straße und der A 44 leben.

Sie seien über die Runden gekommen, immerhin hätten endlich die Waffen geschwiegen und die Alarmsignale seien verstummt, berichtet die Kupferdreherin. Zu den Bildern, die sie bis heute mit sich trägt, gehören die Angriffe der Tiefflieger. Als Kind habe sie mitansehen müssen, wie ein Mann bei diesen starb – „auf dem Weg zur Arbeit“.

Nach dem Krieg ist Edith Vollgruber mit ihrer Familie in Kupferdreh geblieben, sie galten aber zunächst nicht als Essener. „Daher haben wir erst einmal eine Wohnung in einer Kupferdreher Baracke erhalten“, erzählt sie von der ersten eigenen Essener Unterkunft für die Familie. Ihre Ausbildung absolvierte die Tochter dann in Byfang, wurde „Herrenschneiderin“, wie der Beruf damals auch für Frauen hieß.

Besuch der Nichte aus Österreich verschoben

Ihren Mann hat Edith Vollgruber bei einem Urlaub in Österreich kennengelernt („im Vorjahr haben wir Goldene Hochzeit gefeiert“), wo seine Familie heute noch lebt. Was in der Corona-Krise nun auch dazu führte, dass sie auf den nächsten Besuch der Nichte werden warten müssen. Noch bevor Reisebeschränkungen in Deutschland und Kontaktreduzierung in Essen galten, hatte das Nachbarland seine Regeln verschärft.

Die Goldene Hochzeit feierten Edith und Johann Vollgruber 2019 in Essen-Kupferdreh. Foto: Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

In Kupferdreh übernimmt Johann Vollgruber nun die notwendigen Erledigungen, geht derzeit allein einkaufen. Dass Ingrid Vollgruber nach 20 Jahren im Kirchenchor nicht mehr mitsingt, das habe vielmehr mit ihrer Stimme, denn mit Corona zu tun, erzählt sie lächelnd und blickt noch einmal zurück: auf den Tag, an dem die Ausgangssperre aufgehoben wurde.

Kupferdreherin möchte in der Corona-Krise Mut machen

„Es hat ganz stark geregnet, eigentlich war es schon ein Unwetter“, erzählt sie von ihrer Erinnerung, die noch ganz präsent ist. Das Wasser sei die Straße hinuntergeflossen, die Kanalisation habe die Massen nicht schlucken können. „Und wir Kinder waren so heilfroh, dass wir auf der Straße tollten und tobten“, berichtet sie, bevor sie den Blick wieder auf die heutige Situation richtet, um den Menschen nun in der Corona-Krise das zu sagen, was ihr auf dem Herzen liegt: „Wir haben das damals geschafft und durchgehalten, ihr schafft das auch.“