„Schokolade muss immer mit rein! Und für Jungs ein Auto“, sagt Hannelore Jaschinski. Dazu noch ein kleines Kartenspiel, Buntstifte, ein Panda-Kuscheltier und ein Ball – fertig gepackt ist der Geschenkkarton für ein bedürftiges Kind. Seit 20 Jahren sammelt der Borbecker Verein Zug um Zug für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Von Essen gehen die Geschenke nach Osteuropa sowie Zentralasien und bereiten dort Kindern in Not eine Freude.

Hannelore Jaschinski ist seit den Anfängen dabei. Sie nimmt die Päckchen an, die die Borbecker vorbeibringen, organisiert, beantwortet Fragen und strickt eifrig Wollsocken. „Zwei Paar in einer Woche schaffe ich“, erzählt die 74-Jährige. Die Socken verkauft sie, den Erlös investiert sie in Geschenke für die Kinder. So zehn bis 20 Pakete gebe sie dann auch ab.

Der Rekord liege bei insgesamt 900 abgegebenen Paketen, sagt Zug-um-Zug-Geschäftsführer Frank Kampmann stolz. Wie viele Essener in diesem Jahr bei der Aktion mitmachen, will er nicht abschätzen. Doch er hoffe in diesen schwierigen Corona-Zeiten auf eine Welle der Hilfsbereitschaft, „aber viele Leute sind unsicher, ob sie die Geschenke überhaupt abgeben können. Ich befürchte, dass es schlecht läuft“.

Mehr zur Corona-Lage in Essen lesen Sie in unserem Newsblog.

Hannelore Jaschinski strickt und strickt. Die Wollsocken verkauft sie und spendet den Erlös. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Essener Verein leidet unter Corona-Pandemie

Die Pandemie verändert die Arbeit des Vereins. Eigentlich wollte Kampmann mit den Borbeckern 2020 das Jubiläumsjahr feiern. Vor 20 Jahren war die Gründung. Viele besondere Veranstaltungen standen im Terminkalender: Musical-Aufführungen, Lesungen, Gospel-Konzerte und Workshops. Doch wegen Corona fiel es ins Wasser. Das ZuZ-Café im Bahnhof Borbeck schloss seine Türen. Kampmann musste auch die geplante Hochzeitsfeier eines Brautpaars absagen.

Auch interessant: Eiskunstläuferin aus Essen fühlt sich von Corona ausgebremst

Für den Herbst hatte man ursprünglich ein „Herbst-Christmas-Kreativ-Projekt” geplant, das sollte vor allem im Freien stattfinden, damit alle Corona-Regeln eingehalten werden. Für die Kinder hätte es unter anderem Lagerfeuer, Stockbrot sowie Spiele gegeben, doch dann kam der neue Lockdown. Also musste der Verein auch das Programm absagen.

Frank Kampmann sorgt sich: „Die Kinder sind traurig. Überall werden sie in ihren Freiheiten beschnitten, das wird Auswirkungen haben.“ Die Kinder-Ess-Station, an der bedürftige Schulkinder ihr Pausenbrot erhalten, ist weiterhin geöffnet, allerdings gebe es nur eine Ausgabe. Der Kontakt und die Begegnungen fehlten.

In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.

„Kulturretter“ im Bahnhof Borbeck gesucht

Und nicht nur das: „Durch die Absage der Veranstaltungen sind uns viele Einnahmen weggebrochen, die laufenden Kosten aber bleiben“, berichtet Kampmann. „So wie es jetzt läuft, ist es schwierig.“ Zug um Zug e.V. suche daher sogenannte „Kulturretter“, die Patenschaften übernehmen und den Verein finanziell unterstützen.

Lesen Sie hier: Martinszug in Essen fällt aus: Diese Alternativen gibt es

Denn Frank Kampmann und die Ehrenamtler sind kreativ und haben noch viel vor. „Wir wollen jetzt mit den Kids ein Online-Buch schreiben. Jeder kann so vier bis fünf Sätze beisteuern.“ Man wolle zeigen, dass der Verein noch da ist – trotz Corona, so Kampmann: „Denn wir werden gebraucht.“

„Weihnachten im Schuhkarton“ – Das muss man wissen:

Die weihnachtlichen Schuhkartons können bei Zug um Zug e.V., Marktstraße 11, im Bahnhof Borbeck, 6858244 abgegeben werden.

Die Termine: Vom 3. bis zum 6. November, zwischen 9 und 12 Uhr, und vom 10. bis 13 November von 9 bis 12 Uhr sowie am Sa, 14. November, von 10. bis 13 Uhr.

Das kann ins Paket: Eine Mischung aus neuen Spielsachen, Hygieneartikeln, Schulmaterialien, warmer Kleidung und Süßigkeiten (bitte ausschließlich Vollmilchschokolade, Bonbons, Lutscher, Traubenzucker). Das Mindesthaltbarkeitsdatum soll bis mindestens Juni 2021 sein. Die Kinder freuen sich über ein persönliches Foto und Weihnachtsgrüße.

Wichtig: Die Schuhkartons mit einem Gummiband verschließen. Es wird um eine Spende von acht Euro für den Transport gebeten.

Mehr Informationen zur Aktion unter www.zug-um-zug-ev.de.