Corona: Essener Seniorenheime für Schnelltests gewappnet

Verordnung: Monatlich bis zu 20 Tests pro Bewohner

Pflegeheime und Krankenhäuser sollen sogenannte Antigen-Schnelltests großzügig nutzen, „um Personal, Besucher sowie Patienten und Bewohner regelmäßig auf das Corona-Virus zu testen“. So sieht es die Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vor, die am 15. Oktober in Kraft getreten ist. Das soll helfen, alte und pflegebedürftige Menschen zu schützen, ohne sie zu isolieren.

Die Pflegeheime müssen dem Gesundheitsamt ein Test-Konzept vorlegen und parallel die Tests beantragen. Das Amt legt dann fest, wie viele Antigen-Tests für die Einrichtung von der Pflege- oder Krankenversicherung finanziert werden. Stationäre Pflegeeinrichtungen können bis zu 20 Tests pro Monat pro Bewohner beschaffen.

Betroffen sind von der Regelung auch die ambulanten Pflegedienste, insgesamt gibt es in Essen im Moment 23.000 pflegebedürftige Menschen.