Ende Februar flog die Werdenerin Emma Bultmann gemeinsam mit ihrem Freund nach Südafrika. Der Urlaub in Kapstadt sollte eine vierwöchige Auszeit sein, bevor es für die 20-Jährige im Herbst an die Universität geht. Doch es kam anders als gedacht.

„In Kapstadt haben wir zunächst nicht viel von der Corona-Krise gemerkt“, berichtet Emma Bultmann und: „Die ersten zweieinhalb Wochen waren wirklich sehr erholsam und normal.“ In ihrem Ferienort sei soweit alles seinen gewohnten Weg gegangen. Erst in den letzten Tagen des Urlaubs fielen Emma Bultmann und ihrem 22-jährigen Freund vielerorts erhöhte Hygienemaßnahmen auf. Zudem sei es bedeutend ruhiger geworden, denn Touristen kamen nicht mehr rein ins Land.

Anfangs verlief der Aufenthalt in Südafrika recht gewöhnlich

Am 18. März verhängte der südafrikanische Staatspräsident Cyril Ramaphosa ein Einreiseverbot. Während die Tage in der Hauptstadt Südafrikas anfangs recht gewöhnlich verliefen, erfuhr das junge Paar aber natürlich schnell von der dramatischen Lage in Deutschland. „Es war für uns kaum vorstellbar, wie sich die Situation in der Heimat stetig verschlimmerte. Hätte man das gewusst, wären wir niemals geflogen“, erzählt Emma Bultmann.

Eigentlich sollte der Trip nach Südafrika für Emma Bultmann und ihren Freund eine entspannte Auszeit vor dem Studienbeginn werden. Doch nach zwei Wochen veränderte die Corona-Krise alles. Nun ist die Werdenerin froh, wieder zuhause zu sein. Foto: Alexandra Roth

Sie und ihr Freund machten sich Sorgen um Familie und Freunde in der Heimat und standen regelmäßig in Kontakt mit den Liebsten. Wie sich die Corona-Krise im eigenen Land zuspitzte, beunruhigte. Mehr und mehr Infizierte, leere Regale in den Supermärkten, geschlossene Restaurants und Geschäfte. Das Deutschland, das sie verließen, als noch alles gut war, wurde plötzlich zum Risikoland erklärt.

Schließlich ging es über Zürich zurück nach Deutschland

Umgekehrt war Zuhause die Sorge um die Urlauber groß. Kommen die Beiden so ohne weiteres und ohne Umwege zurück? Definitiv nein. Einen Tag vor dem eigentlichen Rückflug erfuhr das Paar, dass ihr ursprünglicher Flug gestrichen wurde. Zwischenzeitlich buchte Bultmanns Mutter einen Flug über Dubai; aber auch dieser wurde gecancelt. Dubai hatte den Flugverkehr ebenfalls komplett eingestellt.

Dank aufwendiger Recherche und unzähliger Telefonate gelang es den Eltern von Emma Bultmanns Freund, einen Flug bis nach Zürich zu buchen. Dieser ging letztendlich drei Tage nach dem eigentlichen Rückflugtag. „Es wäre uns egal gewesen, bis wohin wir geflogen wären; wir wollten einfach nur zurück nach Europa“, erzählt die Studentin in spe. In Zürich gelandet ging es für das Pärchen schließlich mit dem Zug nach Essen. Während übrigens bei der Einreise nach Kapstadt noch die Körpertemperatur gemessen wurde, erfolgten bei der Ausreise keinerlei Kontrollen.

Die zusätzlich gebuchten Rückflüge kosteten vierstelligen Betrag

Zwei Tage vor der Abreise des Paares rief der südafrikanische Staatspräsident schon den Katastrophenzustand in seinem Land aus. Denn auch dort verstärkte sich die Krise. Zwei Tage nach der Ankunft der beiden Werdener in Essen wurde sogar ein nationaler „Lockdown“ in Südafrika verkündet. „Womöglich haben wir noch einen der letzten Flüge überhaupt bekommen“, vermutet Emma Bultmann. Mit der Vermutung liegt sie wohl richtig: Der Flugverkehr aus und nach Südafrika ist mittlerweile bis Mitte April eingestellt.

Die zusätzlich gebuchten Rückflüge haben das junge Pärchen nun 4000 Euro gekostet. „Ob wir zumindest einen Teil der Kosten zurückerstattet bekommen, wissen wir nicht. Wir werden es versuchen“, so die 20-Jährige und: „Hauptsache ist aber, dass wir jetzt endlich daheim sind!“