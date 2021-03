Corona: Essener Künstler laden zur Straßenkunstaktion ein

Essen-Bredeney. Eingereichte „Liebeserklärungen an das Leben“ werden im Straßenraum präsentiert und später am Zaun der Villa Kampschulte in Bredeney angebracht.

Um den Coronabeschränkungen etwas Positives entgegenzusetzen, organisieren Bildhauerin Anne Kampschulte aus der gleichnamigen Kunstvilla in Bredeney, Architekt und Autor Klaus Ulazewski und Wolfgang Weber, Vorsitzender des Vereins Krebs im Bild und der Kreativen Klasse, Berufsverband Ruhr, eine Straßenkunstaktion unter dem Motto „Liebeserklärungen an das Leben“.

Unter dem Namen „Raus aus dem Haus - das offene Museum“ haben die drei Akteure einen Aufruf gestartet und um Zusendung von Briefen, Bildern, Collagen, Fotos, Gedichten, Geistesblitzen, Schwärmereien, Zeichnungen und Zitaten auf DIN-A-4-Blättern gebeten. „Binnen zwei Wochen erreichten uns über 100 Zuschriften, die wir nun lamentiert auf Sperrholzbretter kleben und im Stadtgebiet verteilen. Im April wird unsere Aktion auch auf den Kultur-Litfaßsäulen der Stadt Essen vorgestellt“, so Wolfgang Weber. Beiträge von Bürgern würden weiter gern entgegengenommen.

Einsender brachten ihre Sehnsucht nach schönen Momenten zum Ausdruck

Die Aktion sei angeregt von der Ausstellung „Kunst und Heilung“ mit Bildern von an Krebs erkrankten Frauen, die im Einzelbesuch nach Anmeldung noch immer in der Villa Kampschulte zu sehen ist sowie der Aktion des Künstlers Markus Jöhring aus Recklinghausen, der unter dem Namen „Porzellanalarm“ in der dortigen Innenstadt und im Stadtpark Teller zeigt, die von Menschen jeden Alters gestaltet wurden.

Besonders hätten sich die Organisatoren der Essener Aktion über die Begleitbriefe gefreut, bei denen die Sehnsucht der Teilnehmer nach schönen Momenten spürbar sei und die Freude zum Ausdruck komme, etwas tun zu können. Ob Kinderzeichnungen, selbst geschriebene Botschaften oder Bilder – das Spektrum sei groß. Über die Seite www.Wort-Weber.de oder per Mailanfrage unter Post@Wort-Weber.de gibt es Informationen, wo die Bilder zu sehen sind. Im Herbst werde zudem im Rahmen der Kunstspur der Zaun der Villa Kampschulte an der Graf-Bernadotte-Straße 15 in Bredeney mit den im Juni wieder eingesammelten Bildern bestückt, was dann den Abschluss dieser Straßenkunstaktion darstelle.

Wer sich noch an der Aktion oder die Ausstellung in der Villa Kampschulte sehen will, kann seinen Beitrag an Wolfgang Weber, Postfach 104152, 45041 Essen, schicken oder sich unter 0175 837 4663 melden.