Der Essener Apotheker Peter Ricken (re.) war im Frühjahr 2021 einer der ersten in der Stadt, der ein Corona-Testzentrum einrichtete. Unser Archivbild zeigt ihn mit Dr. Christian Endreß am Testzentrum Grugahalle.

Coronavirus Corona: Essener Apotheker bietet ab Samstag Gratis-Test an

Essen. Der Essener Apotheker Peter Ricken kündigt an, schon ab Samstag wieder kostenlose Coronatests anbieten zu wollen: an drei Stellen in der City.

Der Essener Apotheker Peter Ricken will ab Samstag (13. November) in seinen Essener Apotheken und Testzentren wieder kostenlose Corona-Schnelltests anbieten. „Ich gehe davon aus, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch an diesem Freitag eine entsprechende Anordnung unterschreibt“, sagt Ricken. Ursprünglich sei diese Entscheidung von der Apothekerschaft für Mitte nächster Woche erwartet worden.

Corona in Essen: Bürgertests seit Oktober nicht mehr kostenlos

Als sich die Corona-Lage nach den Sommerferien spürbar entspannte, hatte die Bundesregierung entschieden, die kostenlosen Bürgertests ab Oktober wieder abzuschaffen. Fortan waren die Tests – von Kindern und Jugendlichen abgesehen – wieder kostenpflichtig: also seit gut fünf Wochen.

Nun offenbar der rasche Kurswechsel. Angesichts der rasant steigenden Inzidenzwerte und der dynamischen Zunahme an Neuerkrankungen könnte Berlin laut dem Essener Apotheker wieder kostenlose Tests einführen. „Darauf sind wir gut vorbereitet“, so Ricken.

Kostenlose Tests für alle seien ab Samstag wieder an drei Ricken-Standorten in der Innenstadt möglich: Apotheke Rathaus Galerie, Testzentrum Limbecker Platz (früher Karstadt Sport) und Apotheke Hauptbahnhof. Alle drei Standorte haben von 9 bis 20 Uhr geöffnet, so der Apotheker.

