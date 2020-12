Corona: Essener Ärztin kritisiert Verteilung der Impfdosen

Mit einem Appell auf Facebook hat sich Notärztin Dr. med. Carola Holzner, Leitende Oberärztin an der Uniklinik Essen, an die Landesregierung gewandt.

Bei der Bekämpfung des Coronavirus wird in NRW zunächst in den Altenheimen und noch nicht das Personal der Krankenhäuser und Kliniken geimpft. Das sorgt nun für Ärger bei einer leitenden Essener Oberärztin.

„Ich bin ja auch Befürworterin, dass die Risikogruppen geimpft werden. Ich verstehe nur nicht, wieso der Lastwagen mit den Impfdosen nicht parallel zu den Kliniken fährt“, sagt Carola Holzner am Donnerstag. „Die Altenheime können uns die Patienten nicht abnehmen, die behandeln wir und wir müssen auch gesund bleiben.“

Essener Oberärztin appelliert: "Vergessen Sie uns nicht"

Die leitende Oberärztin im Universitätsklinikum Essen in der Notaufnahme hatte zuvor einen eindringlichen Beitrag auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. „Ich möchte ausdrücklich im Namen meiner Kollegen und mir, stellvertretend für das Krankenhauspersonal dringend appellieren - vergessen Sie uns nicht! Wir wollen die Impfung und zwar schnell!“, adressiert sie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

Das Gesundheitsministerium in NRW teilte auf Nachfrage mit, dass das Krankenhauspersonal Mitte Januar geimpft werden solle. „Wir haben eine begrenzte Anzahl an Impfdosen und irgendwo muss man anfangen eine Entscheidung zu treffen“, so ein Sprecher am Donnerstag. Die Impfkommission habe deutlich gemacht, dass der Verlauf der Erkrankung besonders bei über 80-Jährigen schwer sei. Daher habe man sich entschieden dort zuerst zu impfen. (dpa)

