Corona Essen: Wo kann man sich an Weihnachten testen lassen?

Vor einem Jahr am 23. Dezember 2020: Menschen stehen Schlange für einen Coronatest in der Grugahalle. Dort öffnete damals das erst zweite Testzentrum in ganz Essen.

Essen. Vor Weihnachten ist die Nachfrage nach Corona-Tests auch in Essen groß, aber nicht alle Teststationen haben auch geöffnet. Was Betreiber raten.

Das bereits zweite Corona-Weihnachten steht an, in diesem Jahr werden wieder mehr Menschen ihre Freunde und Verwandten besuchen. „Die Leute wollen sich nicht so einschränken, wie im letzten Jahr“, sagt Apotheker Peter Ricken aus Essen. Damals war die Situation in der Pandemie noch eine völlig andere. Die Impfkampagne war noch nicht gestartet und selbst Teststationen gab es vor Weihnachten in Essen gerade einmal zwei: am Stadtwaldplatz sowie in der Grugahalle.

Letztere hatte Peter Ricken organisiert. Zum Auftakt am 23. Dezember letzten Jahres hatte sich eine lange Schlange auf dem Messeplatz gebildet, am Ende des ersten Tages hatten sich circa 500 Menschen auf das Virus testen lassen. Ricken sagte damals: „Wir möchten, dass die Leute sicherere und besinnlichere Weihnachten haben können.“

Corona in Essen: 356 Teststellen im gesamten Stadtgebiet

Auch ein Jahr später ist Peter Ricken weiter im Test-Geschäft aktiv – nicht mehr in der Grugahalle, aber unter anderem im Limbecker Platz sowie der Rathausgalerie. Insgesamt gibt es auf Essener Stadtgebiet derzeit 356 Teststellen, alleine in der vergangenen Woche zählte die Stadt 156.988 durchführte kostenlose Bürgertests. (Eine Karte mit allen Teststationen unter: https://geoportal.essen.de/testzentren/) Auch dieser Tage dürften sich wieder viele Menschen testen lassen, um ein sicheres Gefühl beim Weihnachtsfest zu haben.

Apotheker Peter Ricken ist Teststellenbetreiber und sagt zu diesem Weihnachten: „Die Leute wollen sich nicht so einschränken, wie im letzten Jahr.“ Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Peter Ricken erzählt von einer Kirchengemeinde, die sich bei ihm gemeldet habe: „Es wurde gefragt, ob wir nicht länger aufmachen können.“ Daraufhin habe sich der Apotheker entschieden, seine Teststelle in der Rathausgalerie von 8 bis 18 Uhr zu öffnen – sowohl an Heiligabend, als auch am Ersten Weihnachtsfeiertag am Samstag (25.12.). Seine Teststelle im Limbecker Platz orientiert sich an der Öffnungszeit des Einkaufszentrums und hat am Freitag von 10 bis 14 Uhr geöffnet, somit also nicht am Samstag.

Bei weitem nicht alle Teststellen werden geöffnet haben

Was die Frage aufwirft, wo man sich in Essen über Weihnachten überhaupt auf das Virus per Schnelltest testen lassen kann. Die Antwort ist nicht pauschal zu geben, bei weitem nicht alle Teststellen werden durchgängig geöffnet haben. Gerade bei kleineren Teststationen in Apotheken, wird es keinen durchgängigen Betrieb geben. So sagt etwa Hanno Höhn, Inhaber der Nordstern Apotheke in Karnap, dass an Heiligabend noch geöffnet sei, an den Feiertagen aber nicht mehr.

„Es empfiehlt sich dringend, einen Termin auszumachen“, rät Höhn, der auch Sprecher aller Apotheker in Essen ist. Auch viele kleinere Anbieter müssten laut ihm über ein entsprechendes Online-Vergabesystem verfügen, wo man auch einsehen kann, wann die genauen Öffnungszeiten sind.

Große Nachfrage nach Corona-Tests in Essen vor und an Weihnachten

„Ich kann mir vorstellen, dass die größeren Testzentren durchgängiger geöffnet haben“, vermutet Höhn. Und tatsächlich findet man bei einer stichprobenhaften Suche am Mittwochnachmittag verfügbare Termine nicht nur an Heiligabend, sondern auch am Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag. So sind beispielsweise am Corona-Testzentrum am Stadion Essen der Johanniter Termine buchbar (jeweils zwischen 8 und 14 Uhr) oder am Medicare-Testzentrum Essen Stadtwaldplatz (Fr. 10-18; Sa. 8-16; So. 8-18 Uhr).

Wie groß die Nachfrage nach Schnelltests offenbar ist, zeigt sich am DRK-Drive-In-Testzentrum am Flughafen Essen/Mülheim. Dort gibt es „Sonderöffnungszeiten zu Weihnachten“, einen Termin konnte man am Donnerstag online indes nicht mehr buchen, erst nach Weihnachten waren wieder welche frei.

Apotheker Hanno Höhn sagt: „An Weihnachten finden viele Treffen im Verwandtenkreis statt, ich vermute, dass viele auf Selbsttest ausweichen werden.“ Da gebe es zwar kein Testzertifikat, welches bei 2G- oder 3-G-Regelungen vorgezeigt werden muss, trotzdem sei es sicherer, als auf einen Test zu verzichten. Das sieht beispielsweise die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch so und teilt vor Weihnachten mit: „Kurz vor einem Treffen ist es ratsam, einen Antigen-Schnelltest zu machen, denn das Coronavirus kann auch ohne Krankheitszeichen übertragen werden. Dies gilt vor allem, wenn Sie die Festtage mit älteren oder vorerkrankten Personen verbringen.“

