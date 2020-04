Essen Als vorsorgliche Schutz-Maßnahme für Altenheimbewohner will die Stadt in zehn ausgesuchten Einrichtungen Bewohner auf das Coronavirus testen

Die Stadt will Bewohner von zehn Essener Altenheimen vorsorglich auf das Corona-Virus testen. Das kündigt Gesundheits-Dezernent Peter Renzel an. Es sollen Abstriche genommen werden sowohl von Senioren, die gesund sind, als auch von solchen mit leichten Erkältungs-Symptomen. Die Stadt verspricht sich von dem Test neue Erkenntnisse über den Weg der Infektionsketten. Heimbewohner in Essen sollen künftig besser geschützt werden. Sie gelten als besonders gefährdete Risikogruppe. Zwei Einrichtungen in Essen mussten komplett isoliert werden, weil dort die Zahl der Infektionen sprunghaft stieg.

Im Fokus: Altenheime in Stadtbezirken mit vielen Infizierten

Im Fokus stehen Altenheime in Stadtbezirken, in denen besonders viele positiv getestete Bürger wohnen oder Reise-Rückkehrer. Die meisten bestätigten Infektionen gibt es derzeit im Stadtbezirk II (u. a. Rüttenscheid). "Die Idee dahinter ist, dass die Alten- und Pflegeheime dort möglicherweise auch eine höhere Anfälligkeit für Infizierungen unter den Bewohnern haben", erklärt Stadt-Sprecherin Silke Lenz. "Entweder, weil die Bewohner im Stadtteil mobil sind oder weil sie Besuch hatten von Reise-Rückkehrern, ehe das Besuchsverbot ausgesprochen wurde." Deshalb sollen diese Heime von Mittwoch an in den nächsten Tagen vorsorglich und stichprobenartig beprobt werden.

Untersucht werden Patienten mit leichten Symptomen

Abstriche sollen jeweils von den Bewohnern genommen werden, die leichte Symptome zeigen, normalerweise aber nicht auf das Coronavirus untersucht werden würden, und - als statistische Gegenprobe - jeweils zehn gesunde Bewohner. Welche Stadtteile ausgesucht werden, ist noch Gegenstand von Abstimmungen.

Mit der Maßnahme soll eine künftige, massive Ausweitung von Infektionen verhindert werden. Silke Lenz: "Es geht darum, möglichst frühzeitig zu handeln, um bei einer möglichen nächsten Viruswelle, schnell die richtigen, wirksamen Maßnahmen einzuleiten."

Aktuelle Entwicklungen in Essen in unserem Newsblog.