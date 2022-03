Corona: Essen reagiert reserviert auf Idee einer Impfpause

Lieber spät als nie: Angelika Nessler hat sich am vergangenen Sonntag mit Novavax impfen lassen, doch alles in allem ist der Andrang an den stationären Impfstellen inzwischen eher mau. Soll die Stadt sich zurückziehen?

Essen. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung empfiehlt den Städten, ihre Impfangebote bis Herbst auszusetzen. Essen zeigt sich da nicht überzeugt.

Schlange stehen für eine Corona-Impfung – das war einmal. Rund 14 Monate nach dem Start der Impfkampagne kommt der Andrang zum Erliegen, kein Wunder also, dass die Stadt ab kommenden Montag die Öffnungszeiten ihrer Anlaufstellen in Altenessen und Werden, in der Innenstadt und in Frohnhausen deutlich stutzt. Deutlich weiter geht jetzt der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein, Dr. Frank Bergmann: Er schlägt den Städten vor, eine Impfpause einzulegen und erst im Herbst wieder einzusteigen. Was dieser Tage an Pieksen anfällt, das schafften die Arztpraxen schon allein.

Wirklich? Bei der Stadt Essen heißt es, man registriere immer wieder auch den entgegengesetzten Reflex. Danach neigten Hausärzte gelegentlich dazu, ihre Patientinnen und Patienten für die Erst-, Zweit-, Dritt- oder gar Viert-Impfung an die stationären Impfangebote der Stadt zu verweisen.

KV-Chef sieht „keinen Grund, dass wir das noch auf so viele Schultern verteilen“

Dies kann allerdings auch an dem schlichten Wunsch liegen, keinen Impfstoff wegschütten zu müssen. Denn den Injektionsfläschchen („Vials“) von BioNTech lassen sich sechs bis sieben Impfdosen entnehmen, denen von Moderna sogar zehn. Kommen aber nur ein oder zwei Patienten, muss der Rest entsorgt werden.

Keine Sorge beim Blick auf die Impfpflicht Von der Mitte dieses Monat anstehenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht erwartet der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein, Dr. Frank Bergmann, keine nennenswerten Auswirkungen. Eine Blitzumfrage des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland habe ergeben, dass die nordrheinischen Praxen bei der Impfquote mit 95 Prozent sehr weit vorne liegen. Die Umfrage sei zwar nicht repräsentativ, biete aber sicherlich einen guten Anhaltspunkt, so Bergmann. Mit spürbaren Beeinträchtigungen für die Praxisteams sowie für Patientinnen und Patienten sei deshalb nicht zu rechnen.

KV-Chef Bergmann sieht darin für die Städte „die Chance, ihr Engagement langsam abzubauen“, eine Impfpause, die nicht zu einer Zerschlagung der Impfstrukturen führen soll, wohl aber zu einer saisonalen Konzentration der Impfkampagne auf die niedergelassenen Ärzte. Die Städte könnten sich dann in Ruhe auf den Herbst und eine womöglich wieder steigende Impfnachfrage vorbereiten: „Es gibt keinen Grund, dass wir das noch auf so viele Schultern verteilen.“

Ganz aufgeben „wollen wir das Angebot aber dennoch nicht“, sagt die Stadt

Ein Vorschlag, auf den die Stadt Essen zurückhaltend reagiert, den sie aber nicht unbedingt in Bausch und Bogen ablehnen mag. Denn tatsächlich fährt sie trotz künftig verringerter Öffnungszeiten immer noch einen beachtlichen personellen und damit finanziellen Aufwand, um die stationären Impfstellen im ehemaligen Marienhospital, im Frohnhauser Lighthouse, in der Theaterpassage und im Kardinal-Hengsbach-Haus zu betreiben.

Er plädiert für eine Impfpause der Städte: Dr. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Ganz aufgeben „wollen wir das Angebot aber dennoch nicht“, betont Stadt-Sprecherin Silke Lenz, und das nicht nur wegen mancher Sonder-Impfaktionen und der aufsuchenden Impfung mancher alten Leute, die keinen Hausarzt haben. Auch die mutmaßlich anstehende Impfung ukrainischer Flüchtlinge und der an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoff könnten wieder für mehr Betrieb sorgen.

Der neue Impfstoff Novavax wird die Quote wohl nicht nennenswert anheben

Novavax dagegen, der sogenannte Tot-Impfstoff, von dem mancher sich einen deutlichen Schub für die Impfkampagne versprochen hatte, werde wohl doch „kein Gamechanger“, sagt Bergmann, also keine (spiel-)entscheidende Wende hin zu einer spürbar höheren Impfquote bescheren.

Der Grund: Einer Umfrage zufolge halten sich nur etwa 16 bis 20 Prozent der Ungeimpften zurück, weil sie den mRNA-Impfstoffen nicht trauen, wären damit also mögliche Kandidaten für Novavax. In Essen wären das im Maximum 10.000 bis 12.000 Personen ab 18 (und nur sie dürfen sich mit diesem Serum impfen lassen). Die jetzt um 87 Prozent rangierende Erstimpfquote der Menschen ab 18 würde damit im Höchstfall um zwei bis zweieinhalb Prozentpunkte steigen.

