Corona Essen: Komplette Förderschulklasse muss in Quarantäne

Essen. An der Comenius-Schule in Essen-Burgaltendorf ist eine ganze Klasse in Quarantäne geschickt worden. Ein Kind ist positiv getestet worden.

An der Comenius-Schule in Burgaltendorf in Essen ist eine ganze Klasse in Quarantäne geschickt worden, nachdem ein Kind positiv auf Corona getestet wurde. Betroffen sind insgesamt sieben Kinder. Die Comenius-Schule ist eine Förderschule für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung. Förderschulen haben in der Regel deutlich kleinere Klassen als Regelschulen.

„Es handelt sich um eine Klasse der Primarstufe“, berichtet Christian Taube, der kommissarische Schulleiter. In allen Schulen NRWs gilt: Kinder in Grundschulen - also der Primarstufe – müssen im Unterricht keine Masken tragen, anders als Schüler ab Jahrgangsstufe fünf.

Wahrung der Abstandsregel an Förderschulen nur schwer einzuhalten

„Weil unsere Schüler geistige Beeinträchtigungen haben und entwicklungsverzögert sind, ist die Wahrung der Abstandsregel häufig nur schwer einzuhalten“, berichtet Taube. Deshalb habe man als reine Vorsichtsmaßnahme die gesamte Klasse in Quarantäne geschickt. Zumal es sich bei den Kindern um eine „sehr vulnerable Gruppe“ handle und man deshalb „ausgesprochen sensibilisiert“ ist, was eine mögliche Ansteckung mit dem Corona-Virus angehe.

Die Stadt Essen hat am Mittwochmittag eine ganze Reihe weiterer Schulen genannt, in denen neue, positive Corona-Testergebnisse bekannt geworden sind: Am Helmholtz-Gymnasium Essen im Stadtteil Rüttenscheid sind zwei Geschwisterkinder am Coronavirus erkrankt. Weitere Maßnahmen seien an der Schule nicht notwendig, da alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden, heißt es. Weitere Corona-Fälle sind aufgetaucht an der Unesco-Schule, der Marien-Hauptschule in Steele, an der Realschule Schloß Borbeck sowie an der Helene-Lange-Realschule in Steele.

Manchmal werden komplette Klassen nach Hause geschickt

In der Vergangenheit waren bereits auch an anderen Schulen vereinzelte Klassen oder Kurse komplett nach Hause geschickt worden – auch dann, wenn nicht alle Schüler offiziell in Quarantäne sollten. In einzelnen Fällen war die Zahl der Quarantänefälle jedoch so groß, dass sich ein Weiter-Unterrichten nach Ansicht der Schulleitungen nicht lohnte.