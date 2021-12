Corona in Essen: Viele Familien werden die Weihnachtstage in Quarantäne verbringen müssen.

Pandemie Corona Essen: Hunderte Kinder an Weihnachten in Quarantäne

Essen. Hunderte Kinder sind in Essen in angeordneter Quarantäne – auch über die Weihnachtstage. Wir haben mit einer betroffenen Familie gesprochen.

Viele Kinder in Essen müssen Weihnachten 2021 in Corona-Quarantäne verbringen. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, sind 346 Kinder bis 14 Jahren von solch einer angeordneten Maßnahme an Heiligabend betroffen (Stand 22.12.). Rechnet man Jugendliche und junge Erwachsene bis 19 Jahren dazu, sind es 426.

Corona-Quarantäne an Weihnachten: Wir haben mit einer betroffenen Familie gesprochen

Die genaue Anzahl kann sich indes noch ändern. Von der Stadt heißt es beispielsweise, dass es unterschiedliche Konstellationen gebe. „So können sich Kinder, die Kontaktpersonen sind, ja nach 5 Tagen theoretisch freitesten lassen“, heißt es.

Sicher ist aber, dass viele Kinder mit ihren Familien die Weihnachtstage in den eigenen vier Wänden verbringen werden müssen. Was eine Quarantäne für eine Familie mit Kindern zum Fest bedeutet, lesen Sie hier. Wir haben mit der Mutter von drei Kindern aus Heisingen gesprochen. Die 38-Jährige wurde positiv auf das Virus getestet, deswegen wurde für sie selbst, ihren Mann und die Kinder eine Quarantäne angeordnet. Direkt zum Artikel. (jop)

