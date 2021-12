Corona Essen: Hier können Sie sich heute impfen lassen

An der Theaterpassage in der Essener Innenstadt wird immer montags, dienstags, und freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr geimpft.

Impfungen in Essen

Essen. Erstimpfung, Zweitimpfung, Booster: Nicht nur Hausärzte impfen. Alle Impf-Stellen am heutigen Mittwoch, 15. Dezember, in Essen.

Viele Hausärzte bieten Impf-Termine erst im neuen Jahr an, weil die Praxen so überlaufen sind. Wem das zu lange dauert, kann auf ein Impf-Angebot der Stadt zurückgreifen – Wartezeiten vor Ort muss man in Kauf nehmen.

Hier wird heute, Mittwoch, 15. Dezember, in Essen geimpft:

Altenessen-Nord, Verwaltungsgebäude Marienhospital, Johanniskirchstraße 27, 14 bis 20 Uhr.

Essen-Werden, Kardinal-Hengsbach-Haus, Dahler Höhe 29, 14 bis 20 Uhr.

Hier wird morgen, Donnerstag, 16. Dezember, geimpft:

10 bis 17 Uhr: Essen-Mitte, AOK-Haus, Friedrich-Ebert-Straße 49

Altenessen-Nord, Verwaltungsgebäude Marienhospital, Johanniskirchstraße 27., 14 bis 20 Uhr.

Essen-Werden: Kardinal-Hengsbach-Haus, Dahler Höhe 29. 14 bis 20 Uhr

Hier wird Freitag, 17. Dezember, geimpft:

Innenstadt, Theaterpassage, Rathenaustraße 2, 14 bis 20 Uhr

Essen-Werden, Kardinal-Hengsbach-Haus, Dahler Höhe 2, 14 bis 20 Uhr

Wer wird bei diesen Terminen geimpft?

Erst- und Zweitimpfung für alle Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren; Booster-Impfungen ab 18 Jahren vier Wochen nach der Zweitimpfung nur bei medizinischer Indikation; grundsätzlich weiter empfohlen wird eine Booster-Impfung nach vier bis fünf Monaten.

Für alle Impflinge zwischen 12 und 15 Jahren: ein Erziehungsberechtigter muss dabei sein! Mitzubringen und vorher auszufüllen ist dieses Formular.

Impfungen für Kinder zwischen fünf und 11 Jahren: Terminvereinbarung online nötig!



Was muss man zur Impfung mitbringen?

Für die Erst- und Zweitimpfung:

Aufklärungsmerkblatt und Anamnese- sowie Einwilligungsbogen. Bitte vorher durchlesen und ausfüllen! Es gibt ihn in vielen Sprachen und Übersetzungen. Alle Downloads hier.

Für die Booster-Impfung:

Es reicht ein verkürzter Anmeldebogen. Download hier.

Außerdem:

Lichtbild-Ausweis

Krankenkassen-Karte

Gelber Impfpass (falls vorhanden)

Wichtige medizinische Unterlagen (zum Beispiel Herzpass, Diabetikerausweis oder Medikamentenliste)

Genesene benötigen den Nachweis über einen positiven PCR-Test, der mindestens vier Wochen alt ist

