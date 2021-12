Corona Essen Corona Essen: Hier kann man sich am Montag impfen lassen

Essen. Am 20. Dezember, kann man sich an drei Stellen in der Innenstadt impfen lassen. Um 12 Uhr werden die Zweit-Termine für Kinder freigeschaltet.

Die Impf-Angebote in Essen für Montag, 20. Dezember, und die folgenden Tage:

Stadtmitte: Hotel „Premier Inn“, Am Hauptbahnhof 3. Täglich 9 bis 18 Uhr, auch Samstag, Sonntag und den Weihnachtsfeiertagen. Kein Termin nötig. Betreiber: Internist Haschmatullah Zazai.

Stadtmitte: Theaterpassage, Rathenaustraße (Fußgängerzone, Nähe Grillo-Theater), immer montags, dienstags, und freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr. Ab Do., 23. Dez., bis So., 26. Dez. geschlossen. Wieder geöffnet ab Mo., 27.12., dann täglich (!) bis Do., 30.12., 10 bis 16 Uhr. Kein Termin nötig. Betreiber: Stadt Essen.

Montag, 20. Dezember, 15 bis 20 Uhr: Innenstadt, Grillo-Theater, Theaterplatz 11: Heute, Montag, 15 bis 20 Uhr. Dies ist ein mobiles Impf-Angebot der Stadt Essen, auch hier ist kein Termin nötig.

Grundsätzlich gibt es derzeit folgende Impf-Angebote in Essen:



Altenessen: Verwaltungsgebäude Marienhospital, Johanniskirchstraße 27, immer dienstags, mittwochs und donnerstags 14 bis 20 Uhr. Ab Do., 23. Dez., bis So., 26. Dez., geschlossen. Wieder geöffnet ab Mo., 27.12., dann täglich (!) bis Do., 30.12., 10 bis 16 Uhr. Kein Termin nötig. Betreiber: Stadt Essen.

Stadtmitte: Hotel „Premier Inn“, Am Hauptbahnhof 3. Täglich 9 bis 18 Uhr, auch Samstag, Sonntag und den Weihnachtsfeiertagen. Kein Termin nötig. Betreiber: Internist Haschmatullah Zazai.

Stadtmitte: Theaterpassage, Rathenaustraße (Fußgängerzone, Nähe Grillo-Theater), immer montags, dienstags, und freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr. Ab Do., 23. Dez., bis So., 26. Dez. geschlossen. Wieder geöffnet ab Mo., 27.12., dann täglich (!) bis Do., 30.12., 10 bis 16 Uhr. Kein Termin nötig. Betreiber: Stadt Essen.

Katernberg: Krankengymnastikpraxis Bettina Hammacher, samstags und sonntags 9 bis 19 Uhr; nächste Termine: So., 26. Dez., So., 2. Januar, dann bis mindestens Ende Februar. Terminbuchung erforderlich: www.covid-19-impfoffensive.de. Betreiber: Dr. Oscar Pfeifer.

Kupferdreh: Kernkraft-Simulationszentrum, Deilbachtal 173, samstags und sonntags 9 bis 19 Uhr, nächste Termine: So., 26. Dez., So., 2. Januar, dann bis mindestens Ende Februar. Terminbuchung erforderlich: www.covid-19-impfoffensive.de. Betreiber: Dr. Oscar Pfeifer.

Werden: Kardinal-Hengsbach-Haus, Dahler Höhe 29, mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr. Ab Do., 23. Dez., bis So., 26. Dez. geschlossen. Wieder geöffnet ab Mo., 27.12., dann täglich (!) bis Do., 30.12., 10 bis 16 Uhr. Kein Termin nötig! Betreiber: Stadt Essen.

Neu: Frohnhausen, Lighthouse (ehemalige Kirche St. Mariä Geburt), Liebigstraße 1. Ab Mo., 27. Dez., täglich (!) bis 30. Dez., 10 bis 16 Uhr. Ab 3. Januar dann immer Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 20 Uhr. Kein Termin nötig.

Mobile Impf-Aktionen in dieser Woche (für alle ab 12 Jahren):

Montag, 20. Dezember, 15 bis 20 Uhr: Innenstadt, Grillo-Theater, Theaterplatz 11

Mittwoch, 22. Dezember, 10 bis 17 Uhr: Essen-Mitte, AOK-Haus, Friedrich-Ebert-Straße 49

Donnerstag, 23. Dezember, 10 bis 17 Uhr, Essen-Mitte, AOK Friedrich-Ebert-Straße 49

Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren:

Terminbuchung unter www.essen.de; noch gibt es freie Termine rund ums Jahresende in der Grugahalle.

Ab Montag, 20. Dezember, 12 Uhr, werden erstmals die Termine für die Zweitimpfung von Fünf- bis Elfjährigen (7. bis 22. Januar) freigeschaltet.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen