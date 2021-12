Corona Essen: Für einige Schulen gibt es nun Luftreiniger

Essen. Ein Großteil der für Essener Schulen vorgesehenen Luftfilter ist betriebsbereit und soll nach den Ferien die Virus-Verbreitung reduzieren helfen.

Fünf Essener Schulen sind mittlerweile mit Geräten zur Luftreinigung ausgestattet worden, die die Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag (23.12.) mit.

So wurden die Geräte verteilt: Vier Filter wurden an die Andreasschule in Rüttenscheid geliefert, zehn Geräte an das Gymnasium Essen-Werden, ein Gerät an die Schule Im Steeler Rott, zwei Geräte an die Hauptschule an der Wächtlerstraße und 17 Geräte an die Frida-Levy-Gesamtschule. Die Geräte seien betriebsbereit und kämen voraussichtlich direkt nach den Weihnachtsferien zum Einsatz, so die Stadtverwaltung

Ein Großteil der 40 für Essener Schulen vorgesehenen Geräte ist damit geliefert worden. In der dritten Kalenderwoche des neuen Jahres werden noch sechs weitere erwartet. Sie sollen so verteilt werden: Die Schule an der Rahmstraße, das Berufskolleg Ost und das Berufskolleg im Bildungspark erhalten jeweils zwei Luftreiniger.

Alle Schulstandorte wurden daraufhin überprüft, ob die Räume gut zu lüften sind

Bereits im letzten Jahr hatte die Verwaltung alle Schulstandorte überprüft und Räume identifiziert, die zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus, nicht ausreichend gelüftet werden können und die für eine Nutzung von mobilen Luftreinigungsgeräte in Frage kommen. Insgesamt acht Schulstandorte mit 31 Klassenräumen und drei sonstigen Räumen wurden dabei identifiziert. Die Kosten für die 40 Geräte belaufen sich auf rund 142.000 Euro.

Zum Hintergrund: Bund und Land hatten für die Beschaffung von mobilen Luftreinigern eine Fördermöglichkeit in Aussicht gestellt. Da die Kriterien dafür lange auf sich warten ließen, hat die Stadt Essen im Rahmen eines Vergabeverfahrens auch ohne vorherige Förderzusage 35 mobile Luftreinigungsgeräte beschafft. Fünf weitere wurden noch nachbestellt. Ein Förderantrag zur Deckung der Kosten wurde nun im Nachgang gestellt.

