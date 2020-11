Corona Essen – Bürger klagen: Hotline schlecht erreichbar

Täglich beschweren sich Essener Bürger, dass das Corona-Infotelefon der Stadt Essen schlecht erreichbar sei. Die Hotline, die am 27. Februar – also zwei Wochen vor dem ersten Lockdown – eingerichtet wurde, hat bis zum vergangenen Freitag in rund achteinhalb Monaten bereits 65.000 Anrufe entgegengenommen – Mehrfachmeldungen schon herausgerechnet.

Ein aktuelles Beispiel: José Ruiz (66) aus Rüttenscheid ist verunsichert. Neulich verbrachte er einen Tag mit seinem Bruder, der wurde anschließend positiv auf Corona getestet. Jetzt hat Ruiz Sorge, auch das Coronavirus zu haben. Seit Anfang der Woche versuche er schon, das Infotelefon der Stadt Essen zu erreichen: „Ich hänge täglich den halben Tag in der Warteschleife, niemand geht dran.“ Sein Hausarzt wies ihn ab, er solle sich erst beim Gesundheitsamt melden – also fuhr Ruiz schließlich persönlich hin, doch kam er nur bis zum Pförtner. „Bitte benutzen Sie die Info-Hotline“, hieß es.

Die Nummer: 0201 8888999

„Ich habe zwar noch keine Symptome aber gehöre zur Risikogruppe“, sagt Ruiz. „Dass man bei der Hotline niemanden erreicht, gibt einem das Gefühl, hilflos und ohnmächtig zu sein.“

Das Info-Telefon, das montags bis samstags von 9 bis 15 erreichbar ist, hat seit Montag eine neue Nummer und ist ausschließlich unter der Nummer 0201 8888999 erreichbar. Das hat mit internen Umstrukturierungen zu tun und war auch deshalb nötig, um langfristig die Kapazität der Mitarbeiter aufzustocken – so argumentiert die Stadt, während einige Bürger kritisieren, ob es klug war, mitten im zweiten Lockdown die Nummer zu ändern.

Aktuelle Beispiele: Was an der Corona-Hotline gefragt wird Der Teufel steckt im Detail: Viele Fragen an die Corona-Hotline betreffen Sachverhalte, die nicht immer ausdrücklich in den aktuellen Gesetzestexten geklärt sind. Aber auch relativ einfache Regeln werden häufig an der Corona-Hotline nachgefragt – zum Beispiel, ob die Geschäfte derzeit geöffnet haben. Weitere Fragen: Gilt beim derzeitigen Teil-Lockdown wieder die Regel für Imbisse, dass im Umkreis von 50 Metern nicht verzehrt werden darf? (Ja, die Regel gilt wieder) Dürfen Hundeschulen betrieben werden? (Nur im öffentlichen Raum) Wer muss derzeit auf einem Spielplatz eine Maske tragen? (Erwachsene und Kinder ab Schulpflicht) Grundsätzliche Fragen zu Corona und Schule, zu den aktuell gültigen Lockdown-Bestimmungen und allgemeine Fragen zum Corona-Fragen werden auf den Internet-Seiten der Stadt in den so genannten „FAQs“ beantwortet: https://www.essen.de/leben/gesundheit/corona_virus/coronavirus_faq.de.html.

„Die Änderung der Nummer hatte keine Auswirkungen auf die Anrufzahlen“, berichtet Silke Lenz, Sprecherin der Stadt Essen. „Dass sich viele Bürger über die Erreichbarkeit beschweren, ist uns nicht entgangen.“ Die Zahl der Mitarbeiter sei zuletzt von sechs pro Schicht auf acht erhöht worden. Jetzt wolle man entscheiden, ob man die Zeiten ausweite – auf täglich, montags bis einschließlich sonntags, von 8 bis 18 Uhr. So lange war das Telefon bereits von Februar bis Juni besetzt. „Dann“, sagt Silke Lenz, „war der Bedarf nicht mehr gegeben.“

Allgemeine Fragen werden auf den Internet-Seiten der Stadt beantwortet

Wer allgemeine Fragen hat, möge sich zunächst auf den Internet-Seiten der Stadt schlaumachen, heißt es. Dort gibt es drei thematisch sortierte Bündel so genannter „FAQs“ – „Frequently Asked Questions“, also häufig gestellte Fragen. Zu ihnen zählen: Warum muss ich einen Mundschutz tragen? Wie schütze ich mich vor Ansteckungen? „Diese Liste wird ständig aktualisiert“, berichtet Silke Lenz.

Immer dann, wenn eine neue Schutzverordnung ausgerufen wird, gebe es eine Vielzahl von Detailfragen, die Betroffene in den Gesetzestexten nicht finden und telefonisch klären wollen: „Mit den neuen Lockdown-Regeln tauchte häufig die Frage auf, ob Hundeschulen weiter betrieben werden dürfen.“ Oder: Warum dürfen Frisöre öffnen, Tattoo- und Kosmetikstudios aber nicht. „Viele Ältere, die den Umgang mit dem Internet nicht gewohnt sind, riefen wegen allgemeiner Fragen an – zum Beispiel, ob die Geschäfte im zweiten Lockdown geöffnet sind.“

Oft gestellte Frage: Gilt auch Maskenpflicht auf Spielplätzen?

An den Telefonen sitzen ausschließlich Mitarbeiter der Stadt Essen aus verschiedenen Ämtern. Sie können sich freiwillig für diese Arbeit melden. Im Hintergrund sind die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und Medizinstudenten, zu denen dann durchgestellt wird.

Eine aktuelle Frage, die derzeit auch auftaucht, lautet: Gilt auf Spielplätzen Maskenpflicht? „Die Antwort heißt ja“, sagt Silke Lenz. „Sie gilt für Erwachsene und Kinder ab dem schulpflichtigen Alter.“

Unterdessen geht José Ruiz davon aus, dass er niemanden mehr anstecken kann – denn das Treffen mit seinem Bruder ist jetzt mehr als zwei Wochen her. „Ich hatte alle Treffen und Termine abgesagt, habe mich freiwillig in Quarantäne begeben – mehr kann ich nicht tun. Trotzdem fehlen mir die Worte.“

