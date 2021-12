Corona Essen: Bredeney hat höhere Inzidenz als Altendorf

Bredeney im Essener Süden, einer der reichsten Stadtteile in Essen. Am 7. Dezember ist hier die Inzidenz höher als im armen Altendorf. Doch Stadtdirektor Peter Renzel mahnt: Die Stadtteil-Inzidenzen seien nur eine Momentaufnahme.

Essen. Das übliche Nord-Süd-Gefälle bei Essens Coronazahlen weicht auf. Doch der Stadtdirektor erklärt: Warum Inzidenzen in Stadtteilen nur wenig sagen.

Bei den lokalen Inzidenzwerten spielt das übliche Nord-Süd-Gefälle im Essener Stadtgebiet offenbar nur noch eine untergeordnete Rolle. Das zeigt ein Blick auf die aktuellen Infektionswerte zwischen Karnap und Kettwig, der einige Überraschungen bereithält. Die Unterschiede in den 50 Essener Stadtteilen sind zwar weiter sehr groß, doch sie können nicht mehr eindeutig den Himmelsrichtungen zugeordnet werden. Vor allem stimmt nicht mehr überall die Gleichung: Armer Stadtteil gleich hohe Inzidenz.

Hohe Inzidenzen: Bredeney, Margarethenhöhe, Heidhausen. Niedrige Inzidenzen: Altendorf, Stadtkern, Karnap

So hat zwar derzeit weiterhin ein Stadtteil im hohen Norden die höchste Inzidenz (Vogelheim mit 817,5), doch aktuell ist die Inzidenz im wohlhabenden Bredeney (266,1) deutlich höher als im vergleichsweise armen und dicht besiedelten Altendorf (179,9). Die Infektionswerte der Margarethenhöhe (479,3) sind höher als jene im Stadtkern (190,2), und Heidhausen im ländlichen Süden liegt in der aktuellen Statistik (Inzidenz 252,5) klar vor dem nördlichen Karnap (207,5).

Die Stadt Essen hatte im Mai 2021 damit begonnen, regelmäßig Corona-Zahlen zu veröffentlichen, die sich zunächst nur auf die neun Bezirke bezogen, ab Juli dann auch auf die einzelnen Stadtteile. Für die Bezirke gibt es bis heute sowohl Inzidenzen als auch die tatsächlichen Fallzahlen; für die Stadtteile liegen immer nur Inzidenzen vor, keine Fallzahlen.

Im Mai 2021 sah das Bild so aus: Höchste Inzidenz mit 142,5 im Stadtbezirk V (Karnap, Altenessen, Vogelheim), die niedrigste (46) im Stadtbezirk II (Rüttenscheid, Rellinghausen, Stadtwald, Bergerhausen).

Sprachliche Defizite, räumliche Enge, kulturelle Besonderheiten als Pandemie-Treiber

Stadtdirektor und Gesundheits-Dezernent Peter Renzel sah sich damals einem – absurden – Rassismus-Vorwurf der Grünen ausgesetzt, weil er erklärt hatte: Beim Blick auf die Listen der Infizierten fielen die vielen migrantischen Namen auf – Renzel schloss daraus, dass in den ärmeren Stadtteilen mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden müsse. Sprachliche Defizite, räumliche Enge und kulturelle Besonderheiten wurden damals mit aller gebotenen Sachlichkeit als Faktoren ausgemacht, die zur Verbreitung von Corona beitragen. Auch Ulf Dittmer, Leiter der Virologie am Uniklinikum, hatte schon im Sommer 2020 davon gesprochen, dass sich Corona zu einem „Virus der sozial Schwächeren“ etabliert habe.

Das war zu Beginn des Ausbruchs der Pandemie Anfang März 2020 anders: Die ersten Infektionsfälle im Essener Stadtgebiet tauchten dort auf, wo Bürgerinnen und Bürger aus dem Ski-Urlaub kamen. Doch keine zwei Monate später hatte sich Corona vor allem dort breit gemacht, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben: Im Bezirk III (Altendorf, Frohnhausen, Holsterhausen; auch Fulerum, Haarzopf und die Margaretenhöhe zählen dazu).

Blick auf Bezirke zeigt: Nord-Süd-Gefälle existiert grundsätzlich weiterhin

Dieser Bezirk im Westen der Stadt Essen zähle auch heute, im Dezember 2021, nach wie vor zu den Bereichen mit den höchsten Infektionszahlen, betont Stadtsprecherin Silke Lenz. Die meisten Corona-Fälle tauchten weiter im Bezirk III auf, gefolgt vom Bezirk VII (Bereich Steele) und dem Bezirk I (Innenstadt). Weiter hinten in der Rangliste: die Bezirke II (Rüttenscheid, Stadtwald und andere), IX (Kettwig, Werden, und andere) sowie VIII (Heisingen, Kupferdreh und andere).

Es fällt also auf: Der Blick auf die Bezirke – nicht Stadtteile – bringt die Erkenntnis, dass die Inzidenzen im Norden und Westen von Essen zumindest in der Tendenz auch weiterhin höher sind als jene im Süden. Silke Lenz betont: „Die Stadtteil-Statistiken sind immer nur Momentaufnahmen, der etwas weitere Blick auf die Bezirke ist aussagekräftiger.“

Inzidenzen auf Stadtteil-Ebene schwanken stark, doch echte Fallzahlen werden nicht veröffentlicht

Essens Gesundheits-Dezernent Peter Renzel ergänzt: „Die Inzidenzen spielen auf Stadtteil-Ebene nur eine untergeordnete Rolle, weil die tatsächlichen Fallzahlen teilweise sehr niedrig sind. Die Zahlen schwanken sehr stark und haben nur eine geringe Aussagekraft.“ So komme beispielsweise das kleine Rellinghausen mit gerade mal neun aktuellen Infektionsfällen am Dienstagmittag auf eine Inzidenz von 113 – das liegt an den vergleichsweise niedrigen Anwohnerzahlen im Stadtteil.

Bleibt die Frage: Warum veröffentlicht die Stadt dann keine Fallzahlen für die Stadtteile? Wenn sie doch viel aussagekräftiger wären als die bloßen Inzidenzen? Weil in Stadtteilen mit geringer Bevölkerungszahl Rückschlüsse möglich wären auf die tatsächlich betroffenen Menschen, argumentiert die Stadt. Die kleinsten Stadtteile in Essen, gemessen an der aktuellen Bevölkerungszahl, sind Schuir (1470 Einwohner), Byfang (2055), das Westviertel (2838), Fulerum (3291) und Rellinghausen (3509). Bredeney liegt mit 10.924 Einwohnern im Mittelfeld; Essens größter Stadtteil ist Frohnhausen mit 32.449 Bürgerinnen und Bürgern, gefolgt von Rüttenscheid mit 29.441 Einwohnern.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen