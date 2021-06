Corona erschwert Berufseinstieg für Essener Jugendliche

Hilfe bei dem Weg in den Beruf: Das Team der Jugendberatungsstelle kann jetzt auch wieder vor Ort am Palmbuschweg 7 beraten.

Altenessen. Die Jugendberufshilfe Essen kann wieder persönlich beraten. Die Mitarbeiter wissen, welche Auswirkungen Corona auf die Berufsperspektive hat.

Praktika vermitteln, bei Bewerbungen unterstützen und helfen, wo es nötig ist: Dafür ist die Beratungsstelle „Jugend Stärken im Quartier“ da. Das Team freut sich, die Jugendlichen jetzt wieder vermehrt persönlich beraten zu können.

720 Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben begleitet

Seit dem Start des Europaprogramms „Jugend Stärken im Quartier“ im Jahr 2015 hat die landesgeförderte Beratungsstelle der Jugendberufshilfe Essen (JBH) am Altenessener Palmbuschweg 720 junge Menschen im Alter von 16 bis 26 auf ihrem Weg ins Berufsleben begleitet. Waren zunächst Stadtteile des Essener Nordens das hauptsächliche Fördergebiet, kamen im Jahr 2019 Stadtbezirke im Essener Westen und Osten dazu.

Angesichts gesunkener Inzidenzwerte kann die JBH jetzt wieder verstärkt auf die Jugendlichen zugehen und die Beratungen können nach Terminvergabe wieder persönlich vor Ort stattfinden.„Mit der Corona-Pandemie haben sich Tendenzen zum sozialen Rückzug bei jungen Menschen verstärkt, hat sich der Druck auf Familien und Jugendliche erhöht, auch unter schwierigen Bedingungen noch eine Anschlussperspektive zu finden“, erzählt Manuela Langfeldt, Bereichsleiterin „Zugang und Beratung“ der Jugendberufshilfe Essen.

Auch Ansprechpartner in familiären Krisensituationen

Die Sozialpädagogen der Jugendberufshilfe sind oft gefragte Ansprechpartner für die Unterstützung in persönlichen und familiären Krisensituationen: „Das bedeutet jedoch nicht, dass die jungen Menschen nicht auch in diesen herausfordernden Zeiten an ihrer beruflichen Orientierung weiterarbeiten“, sagt Langfeldt. Obwohl viel in die digitale Struktur investiert wurde und die JBH-Mitarbeitenden telefonisch, per E-Mail und in den sozialen Medien erreichbar waren, freut sich Langfeldt, die Beratungsstelle mit abnehmenden Inzidenzwerten wieder für weitere Gesprächsanfragen öffnen zu können: „Dann stehen hoffentlich auch wieder aufsuchende Aktivitäten und Beratungen in den Stadtteilen auf dem Programm.“

Das Ausprobieren in Praktikumsphasen, die Unterstützung in Bewerbungsverfahren und nicht zuletzt das Zuhören bei Problemen mit den Widrigkeiten des Alltags – dafür ist die Beratungsstelle Jugend Stärken im Quartier der Jugendberufshilfe Essen im Palmbuschweg 7 da. Wer Kontakt aufnehmen will, wendet sich an die Bereitschaft unter 83469-130 oder per E-Mail an beratungsstelle@jh-essen.de

