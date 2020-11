November-Lockdown Corona: Diese Restaurants in Essen bieten Lieferservice an

Essen. Restaurants und Cafés bleiben im November geschlossen – viele bieten aber Lieferservice und Abholung an. Hier sammeln wir Angebote aus Essen.

Der neue Corona-Lockdown stellt die Gastronomie vor Herausforderungen. Im November bleiben Essener Restaurants und Cafés geschlossen. Doch viele Betreiber wollen weiterhin ihr Essen anbieten. Wir sammeln gastronomische Angebote mit Liefer- und/oder Abholservice, sortiert nach Stadtteilen.

Nachrichten zur Corona-Lage in Essen sammeln wir hier in unserem Newsblog.

Unsere Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird fortlaufend aktualisiert. Sollten Angebote fehlen, schreiben Sie uns gerne eine Email an: redaktion.stadtteile-essen@waz.de

[Übrigens: In unserem lokalen Newsletter versorgen wir Sie jeden Abend mit Nachrichten aus Essen. Den Newsletter können Sie hier kostenlos abonnieren.]

Diese Restaurants und Cafés in Essen bieten Lieferservice und/oder Abholung an:

Altenessen-Nord:

Restaurant im Kolpinghaus, Kolpingstr. 16, 345317, Abhol- und Lieferdienst, Di bis Sa 16 bis 22.30 Uhr, So und Feiertags 11.30 bis 22.30 Uhr, Auf der Karten stehen Fleischgerichte, Hausmannskost, vegetarische und vegane Speisen sowie Salate. Preisspanne: 7 Euro für Tomate-Mozzarella bis 24 Euro für ein Steakgericht.

Allee-Center, Altenessener Str. 411. Die Sitzbereiche der Gastronomien bleiben geschlossen, alle Shops bieten ihre Speisen aber to go on. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist im Allee Center untersagt.

Altenessen-Süd:

Brauhaus Fischer, Bäuminghausstr. 59, 2789559, Abhol- und Lieferdienst, Di bis Sa 16 bis 20 Uhr und So und Feiertags 12 bis 20 Uhr. Mediterrane und internationale Spezialitäten. Preisspanne: 4 Euro für eine Suppe bis 27 Euro für ein Steak mit Gambas.

Bochold:

Restaurant Galini, Haus-Berge-Straße 129, 661764, Abholservice und Lieferdienst (hier ab einem Bestellwert von 20 Euro und nur im Umkreis von fünf Kilometern), täglich 16.30 bis 21 Uhr. Fleischgerichte, Nudeln oder typisch griechische Spezialitäten. Preisspanne: Hauptgerichte von 12 bis etwa 21 Euro.

Restaurant Griaß di, Kampstr. 35, 671941, Do bis So von 16.30 bis 20.30 Uhr, bei Abholung zehn Prozent Rabatt, Lieferung ab 15 Euro (kosten 3,50 Euro), kostenlose Lieferung ab 25 Euro im Umkreis von ca. 1,5 Kilometern. Österreichische Küche, als Besonderheit Martinsgans gegen Vorbestellung. Gerichte bis 26 Euro.

Borbeck:

Feldschlößchen, Flurstraße 67, 3603766, Abholservice am Mi und Do von 17 bis 19 Uhr, Fr und Sa 17 bis 20 Uhr, So 13 bis 18:30 Uhr. Auf der Karte stehen Entenbrust, Burger, Bandnudeln oder Rumpsteak, Preise von 13 bis 21,50 Euro für Hauptgerichte.

Frintrop:

Dorfwirtschaft, Frintroper Str. 428, 5640001 oder über WhatsApp 016098737237, Abhol- und Lieferservice (Lieferung ab Bestellwert von 25 Euro im Umkreis von fünf Kilometern), Sa 17 bis 22 Uhr, So 12 bis 21 Uhr. Auf der Karte stehen Steaks, Grillgerichte, Fisch oder Nudeln. Preisspanne für Hauptgerichte: 10,90 bis 30,90 Euro.

Pizzeria La Terrazza, Frintroper Str. 446, 6311511, Liefer- und Abholservice, Di bis Sa 17 bis 24 Uhr, So 13 bis 20.30 Uhr, befristete Lockdown-Aktion bietet 20 Prozent auf alle Speisen. Preise: Pizza ab sechs Euro, Nudeln ab 9,50 Euro.

Restaurant Kalypso, Unterstraße 83, 64618088, Di bis So 17 bis 22 Uhr. Klassiker aus der griechischen Küche. Preisspanne: 8,90 bis 29,90 Euro (Grillplatte für zwei Personen).

Schlemmwerk, Frintroper Str. 414, Vorbestellung erforderlich unter 54546638, Abholservice Mi bis Fr 12:30 bis 18 Uhr und Sa 15 bis 19 Uhr. Wechselnde Wochenkarte mit Mittagsgerichten ab fünf Euro, Hauptgerichten um die 15 Euro, mehr Infos unter schlemmwerk.com

Frohnhausen:

Restaurant Zur Platte, Gervinusstraße 18, 756341, Abholservice täglich von 12 bis 19.30 Uhr. Angeboten wird Herzhaftes wie Schnitzel, Wildgulasch, Cevapcici oder Geschnetzeltes. Preisspanne: 12,50 bis 33,50 Euro (Gourmand-Platte für zwei Personen).

Mehr zur aktuellen Corona-Lage in Essen lesen Sie im Newsblog

Haarzopf:

Pandosia – Griechisches Restaurant: Abholung/Lieferung, ab 30 Euro Bestellwert, im Umkreis von 3 km, montags bis samstags, 16-21 Uhr, sonntags, feiertags, 12-20 Uhr, dienstags Ruhetag, Humboldtstraße 200, 0201/ 7109669, https://www.pandosia-essen.de/

Heidhausen:

Gaststätte zum Schwarzen, Hammer Straße 1, 0160 97 33 96 12, Abholdienst nach Vorbestellung, Mi bis Sa 17 bis 20.30 Uhr, So 12 bis 14 Uhr, 17 bis 20.30 Uhr. Speisekarte über WhatsApp abrufbar.

Akropolis, Hammer Straße 2, 0201 40 59 12, Abholservice täglich 17-21 Uhr. Auf der Karte stehen griechische Spezialitäten.

Frittenschmiede, Heidhauser Straße 195, 0201 490 100 12, Abholservice Di bis Sa 17 bis 21 Uhr. Auf der Karte stehen Burger, Schnitzel, Bratwurst & Co.

Pizzeria Gargano, Heidhauser Straße 66, 0201 17 00 35 82 oder 0157 382 49 645, Abhol- und Lieferdienst Di bis So 11 bis 14.30 Uhr und 17 bis 22 Uhr im Umkreis von 5 km. Informationen zu den Speisen auf www.trattoriagargano.de.

Heisingen:

Zur alten Schmette, Königssiepen 25, Abhol-Service auf Bestellung: Donnerstag, 16.30 bis 20.30 Uhr; Freitag, 16.30 bis 20.30 Uhr; Samstag, 16.30 bis 20.30 Uhr; Sonntag, 14 bis 20.30 Uhr, Kontakt: info@zuraltenschmette.de, 0201-701359. Angeboten werden Schnitzel, Grill-Teller, Balkan-Spieß oder Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen. Preisspanne: 8,50 bis 25,50 Euro (Balkan-Platte für 2 Personen).

Huttrop:

Da Daniele – Italienisches Restaurant: Abholung/Lieferung, Hauptgerichte 15-35 Euro, Steeler Straße 279, 0201/272711

Hubertusburg – Steakhaus: Abholung, freitags, samstags, sonntags, 12-14.30 und 17-20 Uhr, Hauptgerichte 10-20 Euro, Steeler Straße 444, Huttrop, 0201/262723.

Kettwig:

Restaurant Schmachtenbergshof, Schmachtenbergstraße 157, 02054 121 30 oder info@schmachtenbergshof.de, Abholdienst Do, Fr, Sa 17 bis 20 Uhr. Vakumierte und warme Gerichte, Infos auf www.schmachtenbergshof.de.

Restaurant Sengelmannshof, Sengelmannsweg 35, 02054 95 970, Lieferservice (ab 25 Euro) innerhalb von Kettwig, Fr und Sa 17 bis 20 Uhr, So auch mittags bei Vorbestellung ab 10 Uhr; Abholung Fr, Sa 17 bis 20.30 Uhr, So 11.30 bis 15 Uhr. Speisekarte auf www.sengelmannshof.de.

Tapas con Vino, Hauptstraße 101-105, 0178 36 36 604, Abholung und Lieferung Mo bis Sa 12 bis 15 Uhr. Spanische Tapas-Spezialitäten auf der Karte, die auf www.tapas-con-vino.de einsehbar ist.

Casa Lodato, Hauptstraße 132, 02054 97 10 97, Abholservice Mo bis Sa 16 bis 20.30 Uhr. Wöchentlich wechselnde Karte mit italienischen Gerichten auf www.casa-lodate.de.

Pizza Pasta, Ruhrtalstraße 470, 02054 82862, Abholung täglich 11.30 bis 22 Uhr, Lieferservice täglich 17.30 bis 21.30 Uhr. Auf der Karte stehen italienische Spezialitäten, einsehbar auf www.pizzapastakettwig.de.

Pizzeria Portofino, Hauptstraße 108, 02054 158 83, Abhol- und Lieferservice Mo, Mi, Do, Fr, 12 bis 22 Uhr, Sa, So 13 bis 22 Uhr. Auf der Karte stehen Pizza, Pasta, Vegetarisch, Fisch, Fleisch, mexikanisch, Burger. Infos auf www.pizzeriaportofinoessen.de.

Chinarestaurant Kam To Sing Tu Binh, Ruhrtalstraße 460, 02054 5133, Abhol- und Lieferservice.

Futterflotte, Food Truck, 0176 72216173, Mi 12 bis 19 Uhr bei Edeka Buchmühlen, Werdener Straße 4. Es gibt Burger, Sandwiches und mehr, weitere Infos auf www.futterflotte.de.

Kupferdreh:

Zur Bredde, Breddemannweg 49, Liefer- und Abholzeiten im November. Mittwoch bis Samstag von 17 bis 20 Uhr und Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Lieferung ab 20 Euro, Vorbestellungen unter 40888285 oder unter 0151 52592313.Es gibt Salate, Schnitzel und Grünkohleintopf , Samstag und Sonntag auch Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen. Preisspanne von 7,50 bis 14,90 Euro.

Trattoria lo Spuntino, Kupferdreher Straße 184, 486991. Außer-Haus Verkauf und Lieferservice: immer von 12 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr. Samstags, 17.30 bis 22.00 Uhr, Dienstag ist Ruhetag. Liefergebiete: Kupferdreh, Burgaltendorf, Heisingen und Überruhr. Pizza, Nudel- und Fleischgerichte. Wein, Prosecco und alkoholfreie Getränke zum Mitnehmen /Liefern. Preisspanne: Gerichte bis 18,90 Euro.

Rüttenscheid:

Arabesque, Rüttenscheider Str. 176 (und Rellinghauser Str. 117), 8228822, Liefer- und Abholservice, Mo-Fr. 11.30 bis 15.30 Uhr, 17.30 bis 21 Uhr, Sa ab 17.30 Uhr bis 21 Uhr, So. ab 12 bis 21 Uhr, (Lieferung ab 20 Euro) arabisch-libanesische Küche, Hauptgerichte ab 12,50 Euro bis 19,90 Euro

Bliss, Rüttenscheider Straße 237, 95985595, u.a. Sushi-Gerichte Preise 10 und 20 Euro, Abholservice

Burgerheart: Rüttenscheider Straße 120 47837450, Bring- und Abholdienst, von 12 bis 21 Uhr, Der Mindestbestellwert liegt bei 35 Euro, bei geringerer Bestellmenge eine Gebühr von 2,50 Euro, Burger, Salate, Fritten und Beilagen, Limonaden.

Rü-Imbisserie: Rüttenscheider Straße 130, 95979999, Abholservice, täglich von 11 bis 21 Uhr, Schnitzel, Wurst, Salate Nudeln, Braten, Fisch, Preise: von 2,90 (Bratwurst) bis 17,90 Euro (Zanderfilet)

Cafe Kötter, Rüttenscheider Str. 775459, Kuchen, Gebäck, Kaffee to go, Mo-Fr. 12-18, Sa 9-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Vor-Ort-Verkauf

Coffee Pirates Rösterei, Rüttenscheider 218, 95984575, Coffee to go, Kuchen, Kaffee Di-Sa: 10-18 Uhr, Abholservice

Café Mondrian, Rüttenscheider Str. 113, 780178, unterschiedliche Eintöpfe 5,60 bis 7,90 Euro, Abholservice Mo-Fr. 12 bis 15 Uhr

Farbenfroh – Hochwertige Gemüseküche Franziskastr. 69, 85098555, Auswahl der Gerichte, Liefer- und Abholservice, (ab 20 Euro Lieferung, 5 km kostenfrei, jeder weitere km 0,50 Cent) Mi-Sa. 17-21 Uhr, So 12-21 Uhr, Gerichte: 16,20 bis 25 Euro, es können aber auch Beilagen wie Rotkohl einzeln dazu gekauft werden.

Früher oder Später, Wittekindstr. 12, 74736222, Frikadellen, Currywurst und Getränke, Abholservice: Sa 15 bis 20 Uhr, Preise für die Snacks zwischen 2,50 bis 6,50 Euro,

JFP (Jacket & Fried Potatoes): Rüttenscheider Straße 91, 87771401, Kartoffelspezialitäten, Mo-Do., 11.30-21 Uhr, Fr/Sa. 11.30 bis 22 Uhr, So: 13 bis 20 Uhr, Abholservice, Speisen ab fünf bis 8,50 Euro

Hans im Glück, Burgergrill, Rüttenscheider Straße 203, 61589302, 12 bis 20 Uhr Liefer- und Abholservice, Lieferung bei Mindestbestellwert von 10 Euro, Mittagsmenü 15 Euro, Abendmenü 20 Euro

Habibiz Zweigertstr. 3-7, 80095858, orientalische Speisen, Liefer- und Abholservice (Lieferung ab 10 Euro) Fr. und Sa. 13 Uhr bis 22 Uhr, So, Mo- bis Do. 11.30 bis 21 Uhr, Hauptspeisen mit Beilagen ab 8,50 bis 18 Euro

La Pizza Rüttenscheid, Rüttenscheider Straße 70, 778888, Mo-Fr. 12-22, Sa. 12-23, So 13-23 Uhr, Liefer- und Abholservice, Preise von 5 Euro (Margarita 28 cm) bis 17 Euro (Pizza Spezial, 45 cm), zudem Salate und weitere Beilagen.

Sa Rang Bang, Joseph-Lenne-Str. 29,790304, koreanisches Restaurant, Liefer- und Abholservice, ab 18 bis 20.30 Uhr (außer Montag), Lieferung ab 30 Euro, Vorspeisen ab vier Euro bis zu Hauptgerichten von bis zu 25 Euro.

Trattoria Trüffel da Diego, Rüttenscheider Str. 114, 721110, Nudelgerichte, Fisch- und- Fleischgerichte von 12,50 bis 27,50, Abholservice, 17.30-20 Uhr (täglich)

Holsterhausen:

Pizzeria Da Gina, Gemarkenstr. 58, 7993909, Di-Fr. 12 bis 22 Uhr, Sa/So 15 bis 22 Uhr, Mo. geschlossen,

Gerichte von 6 bis 11,90 Euro

Restaurant Mekong Thai Küche Feuerbachstr. 2, 3107708, thailändische Spezialitäten, Abholservice tägl. 16-21 Uhr (außer montags), Gerichte von 11,90 bis 25 Euro

Zum Xaver Gemarkenstr. 44 771930, Abholservice, u.a. Schnitzel, Salate, Mo- Sa. 11.30 bis 19.30 Uhr

200g – Grill und Bar, Holsterhauser Str. 69, 55982683, Burger, Pommes, Salate, Abholservice, Mo. bis Fr. 16.30 bis 21 Uhr, Sa und So. 12 bis 21 Uhr, Burger u.a. von 8,50 bis 11,50 Euro

Stoppenberg:

Restaurant & Hotel - Am Kreuz, Ernestinenstr. 116, 2018383, Abholdienst, Di bis Fr 16.30 bis 19.30 Uhr, Sa. 16 bis 19.30 Uhr, So. und Feiertags 12 bis 19 Uhr. Schnitzel, Steak und Grillteller. Preisspanne von 11 Euro für Cevapcici bis 22 Euro für ein Steakgericht.

Trattoria Pizzeria Paolo, Gelsenkirchener Str. 48, 29 58 58, Abhol- und Lieferservice, Di bis Fr 12 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21.30 Uhr, Sa und So 17 bis 21.30 Uhr. Pizza, Pasta, Fleisch, Fisch, Salate. Preisspanne von 1,50 Euro für Bruschetta bis 24 Euro für ein Lamm-Kotelett oder Fisch.

Werden:

Gaststätte Apfelbaum, Viehauser Berg 17, 0201 450 444 00, Abhol- und Lieferservice von Mi bis Fr 18 bis 21 Uhr, Sa und So 16 bis 21 Uhr. Lieferungen können nur in den Stadtteilen Werden, Fischlaken und Heidhausen erfolgen. Speisekarte auf www.apfel-baum-werden.de.

Werdener Partyservice, Lieferungen ab 4 Personen. Bestellungen bitte mindestens 2 Tage vorher. 0201 40 72 17 oder 0201 40 035 bzw. Info@werdenerpartyservice.de. Auf der Karte stehen Fleisch- und Fischgerichte.

Andalucia Casa Pedro, Neukircher Mühle, 0201 40 35 77 oder 0157 826 502 34, Abhol- und Lieferservice Fr, Sa und So 17 bis 20 Uhr. Auf der Karte stehen spanische Spezialitäten.

La Piazetta Da Mario, Körholzstraße 5-7, 0201 466 87 67, Abholservice und Lieferung (ab 25 Euro) täglich außer dienstags (Ruhetag) 12 bis 20.30 Uhr. Speise(Tages-)karte auf www.lapiazzetta-damario.de/speisen.html.

Pizza Moji, Ludgerusstraße 3, 0201 612 34 929, Abholservice Di bis So 12 bis 21 Uhr. Auf der Karte stehen bio-vegetarische (alternativ auch vegane) Pizzen mit Vollkorn-Dinkel-Teig und Zutaten aus dem biologischen Anbau. Angebote auf www.pizzamoji.de/speisekarte.

Dolcinella, Im Löwental 15, 0201 520 049 15, To-Go-Verkauf Sa und So 14 bis 17 Uhr. Auf der Karte stehen Salate, Suppen, Kuchen und mehr. Infos auf www.dolcinella.de.

Da Omero, Porthofplatz 6, 0201 455 57 02, nur Abholservice. Auf der Karte stehen italienische Spezialitäten.

Ristorante Pizzeria Nonna, Klemensborn 32, 0201 84 85 352 oder Lieferando, Lieferservice (ab 12 Euro) Mo bis Fr 12 bis 21.50 Uhr, Sa und So 13 bis 21.50 Uhr. Auf der Karte stehen Pizzen, Nudeln, Geflügel- und Schnitzelgerichte sowie Indische Spezialitäten.

Attika Grill, Bungertstraße 10, 0201 45 85 35 99, Lieferzeiten täglich 12 bis 22 Uhr. Speisekarte ist auf Facebook zu finden.

Jam-Jam Imbisserie, Velberter Straße 48, 0171 3366561, Abholung täglich 12 bis 29 Uhr, Auf der Karte stehen Burger, Currywurst, Bratwurst und Pommes.

Piccinno Fausto Ristorante beim WTB, Viehauser Berg 109, 0201 407 777 oder 0174 40 54 22, Lieferservice Di bis So 16 bis 22 Uhr. Auf der Karte stehen Antipasti, Pizza, Nudel sowie Fisch- und Fleischgerichte.

Pizzeria Amalfi, Bungerstraße 35, 0201 49 40 86 oder pizzeria-amalfi.eatbu.com, Abhol- und Lieferdienst Di bis So 12 bis 22 Uhr im Umkreis von 5 km. Auf der Karte stehen italienische Spezialitäten.

Pizzeria La Tombola, Brückstraße 49, 0201 40 87 00 37. Geöffnet ab 12 Uhr, Lieferung ab 17 Uhr. Auf der Karte stehen italienische Pizzen und Spezialitäten.

Trattoria La Padella, Ruhrtalstraße 99, 0201 75 92 03 65, Abhol- und Lieferservice Mo bis Sa 17.30 bis 22 Uhr. Auf der Karte stehen italienische Gerichte. Infos auf www.trattoria-pizzeria-la-padella-essen.de.

Taberna Mexicana Pizzeria, Grafenstraße 10, 0201 49 17 47 oder 0201 49 026 15 bzw. 0173 747 13 54 (WhatsApp), Lieferservice (ab 10 Euro) Mo bis So 12 bis 15 und 17 bis 23 Uhr. Auf der Karte stehen Pizzen und mexikanisches Essen. Infos auf www.taberna-mexicana.de.

Brücken-Grill, Brückstraße 1, 0201 492112, Abholung täglich 11.30 bis 22 Uhr. Auf der Karte stehen griechische Speisen.

Ristorante Cavallino Rosso, Velberter Straße 126, 0201 40 49 77 oder 0201 40 47 80, Abhol- und Lieferservice (ab 20 Euro) Mo bis Mi und Fr bis So 17-21 Uhr für die Stadtteile Werden, Fischlaken und Heidhausen. Auf der Karte stehen italienische Pasta, Salate, Fleisch- und Fischgerichte.

Übrigens: In unserem lokalen Newsletter versorgen wir Sie jeden Abend mit Nachrichten aus Essen. Den Newsletter können Sie hier kostenlos abonnieren.

Weitere Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.