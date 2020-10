Corona beschert Essener Unternehmensverband mehr Zulauf

Essen. Der Beratungsbedarf der Firmen in der Corona-Krise ist gewaltig gestiegen. Das spürt auch der Essener Unternehmensverband - und zwar doppelt.

Die Corona-Krise beschert dem Essener Unternehmensverband (EUV) deutlich mehr Arbeit aber auch mehr Zulauf. Seit Jahresbeginn zählte der EUV 61 Neueintritte gegenüber 16 Kündigungen. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr waren es 41 neue Mitglieder, die zum EUV stießen. 16 verließen damals den EUV.

Damit vertritt der Verband derzeit die Interessen von 458 Unternehmen aus Essen und der Region, wie er nach der jüngsten Mitgliederversammlung mitteilte. Der überwiegende Teil der EUV-Mitglieder sind mittelständische Betriebe aber auch Global-Player. Dazu gehören unter anderem Atos, Eon, Evonik, General Electric, Hochtief, RWE, Siemens, Thyssenkrupp, Trimet oder Uniper. Die EUV-Mitgliedsbetriebe beschäftigten über 116.000 Mitarbeiter.

Beratungen beim Essener Unternehmensverband steigen auf über 3000 an

Wie stark dabei Corona die Unternehmen zuletzt beschäftigte, spürt der EUV an deren Beratungsbedarf. „Seit Beginn des Lockdowns stehen die Telefone unserer Juristen nicht still. Wir haben unsere Mitglieder bis heute allein mit über 200 Rundschreiben nur zu Corona-Verordnungen informiert“, machte der Vorstandsvorsitzende Henner Puppel deutlich. Damit dürfte die Zahl der Beratungen durch den EUV in diesem Jahr auf weit über 3000 nach 2600 Fällen im vergangenen Jahr steigen.

Vor allem zu Themen wie wie Kurzarbeit, Anträge für Hilfen aus dem Rettungspaket, Infektionsschutzgesetz und Homeoffice habe es einen ungeheuren Beratungsbedarf gegeben, heißt es. Dabei musste der EUV selbst coronabedingt einen Kraftakt leisten und die Beratungen größtenteils auf digitale Kanäle „umschalten“.

EUV sieht Entwicklungen mit Sorge

Die Folgen der Corona-Krise für die kommenden Wochen und Monate sieht der Verband mit Sorge. „Die von unseren Mitgliedsfirmen angekündigten bzw. bereits eingeleiteten Personalabbaumaßnahmen lassen wenig Gutes für die nahe Zukunft vermuten. Zudem dürften die Insolvenzen mit Auslaufen der coronabedingt aufgehobenen Insolvenzantragspflicht zu Beginn 2021 deutlich ansteigen“, prognostizierte Puppel. Der Beratungsbedarf der Unternehmen dürfte damit hoch bleiben. (jgr)

