Corona: Aufbäumen gegen den Untergang der Kultur in Essen

Essen-Altenessen. Der Kulturverein Ruhrpott-Revue präsentierte eine Mitmach-Wäscheleine auf der Zeche Carl in Essen. Eine ungewöhnliche Vernissage.

Zu einer ungewöhnlichen Vernissage hatte der Kulturverein Ruhrpott-Revue am Sonntag auf das Gelände der Zeche Carl eingeladen; mit Abstand, Maske und Namensliste. Längst trister Alltag geworden. Wo bleibt da die Kunst? Das fragte sich Ensemblemitglied Heike Scheffler auch und hatte die pfiffige Idee eines Mitmach-Projektes: eine Kultur-Wäscheleine.

Gemeinschaftsgefühl in Corona-Zeiten

Im Sommer riefen Ruhrpott-Revue und Zeche Carl die Altenessener auf, sich künstlerisch zu betätigen. Obwohl oder gerade weil man zurzeit auf Distanz geht, sollte mit einem einmaligen Gesamtkunstwerk wohltuendes Gemeinschaftsgefühl vermittelt werden.

Nun wurde das Ergebnis erstmalig einem größeren Publikum präsentiert und Heike Scheffler konnte ihre Anspannung nicht verbergen: „Einige haben heute abgesagt. Schade. Aber im Grunde bin ich froh, dass wir ein paar Leute weniger sind, so bekommen wir das hin mit dem Abstand.“

Zur Begrüßung schmetterten die Leute von der Ruhrpott-Revue los: „Dein Altenessen - mit Bude, Pils und Sportverein; In Altenessen, da darf’s Kultur für alle sein.“ Die vorgestellten Kunstwerke sind im wahrsten Sinne Volks-Kunst. Die Wäscheleine voller Kultur soll auch Mut machen, wie Gitarrist Karl-Heinz Freudenberg feststellte: „Unser Projekt soll die schwierige Zeit ein bisschen erträglicher gestalten. Wir möchten die Krise als Chance annehmen und neue Formate erfinden. Altenessen soll weiterhin kulturell aktiv bleiben.“

Corona: Für viele Künstler bricht der Beruf weg

Schirmherr der Aktion ist der Bundestagsabgeordnete Dirk Heidenblut (SPD): „Wenn eine Branche besonders leidet, dann ist es die Kulturszene. Unendlich viele Veranstaltungen wurden abgesagt. Für viele Künstler bricht gerade der Beruf weg.“ Zwar habe der Bund finanzielle Hilfen angestoßen. Doch Heidenblut möchte sichergestellt wissen, dass der „Wumms“ auch bei denen ankommt, die „gar nix mehr“ hätten. Heidenblut wurde grundsätzlich: „Unsere Gesellschaft geht kaputt, wenn wir die Kultur kaputt gehen lassen.“

An einer endlos scheinenden Wäscheleine hingen rund um das Gemeinschaftsprojekt „Carls Garten“ über 200 Exponate. Dem Ruf der Ruhrpott-Revue waren Einzelpersonen gefolgt, aber auch die Altenheime St. Monika und Am Emscherpark. Im Seniorenzentrum Altenessen wurden Perlen aufgefädelt und so bunte und lebensfrohe Figuren geschaffen.

Auch die Kinder der Evangelischen KiTa MOMO an der Hövelstraße hatten sich mächtig ins Zeug gelegt. Zu bewundern waren Gemälde, Fotografien, Zeichnungen, Bastelarbeiten, Aquarelle und Gedichte. Dazu historische Aufnahmen von Altenessen mit von im Krieg zerstörten Gebäude und dem Leben der einfachen Leute auf der Straße.

Das Schauspielensemble Ruhrpott-Revue Die Ruhrpott-Revue bringt eigene Theaterstücke heraus. Das multikulturelle Ensemble besteht aus rund 40 Laienschauspielern zwischen 12 und 80 Jahren. Das unabhängige Mehrgenerationen-Kulturprojekt engagiert sich seit über zehn Jahren für den Essener Norden und ein besseres Zusammenleben der dort ansässigen Kulturen. In dieser Tradition steht auch die Idee der Kultur-Wäscheleine: Gemeinsam mit den Altenessenern sollte etwas auf die Beine gestellt und so die Vielfalt und den Zusammenhalt des Stadtteils gezeigt werden. www.ruhrpott-revue.de

Bereits am frühen Morgen hatte Heike Scheffler die 350 Meter lange Wäscheleine gespannt und die 200 Arbeiten aufgehängt. Auf den Rückseiten der Exponate hatte sie die Namen der Künstler verzeichnet. Zwar hatte es Zuschüsse gegeben vom Fonds Sozialkultur, doch Heike Scheffler ist nun mal sparsam und hatte die Kunstwerke deshalb eigenhändig schützend eingeschweißt: „Bis mein Laminier-Apparat kaputt ging und ich schnell noch einen neuen kaufen musste.“ Bei einem Rundgang blieb sie vor einem Foto stehen: „Das habe ich gemacht. Wir wohnen im sechsten Stockwerk und aus meinem Küchenfenster habe ich einen herrlichen Blick auf die Schurenbachhalde. Wenn ich die dann so schön im Abendnebel daliegen sehe, das ist dann wie Urlaub.“

Weiter ging’s mit dem musikalisch-bunten Programm. Der Corona-Song auf die Melodie von Cohens „Hallelujah“ machte Mut, dann warf sich Walburga Küthen von der Ruhrpott-Revue in Schale. Sie gab die Knef stilecht mit Federboa und sicherer Stimme. Da musste es natürlich rote Rosen regnen. Und Heike Scheffler? Die war erleichtert, dass alles so gut geklappt hatte und tanzte tiefenentspannt zur Musik.

