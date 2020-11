Der Steeler Weihnachtsmarkt kann nicht wie gewohnt stattfinden und trotzdem wollen die Händler wenigstens einen Teil des weihnachtlichen Flairs in diesem Jahr retten. „Wir haben einen Ersatz gefunden“, sagt Leon Finger, Vorsitzender des Initiativkreises Steele. Auch wenn dieser freilich deutlich abgespeckter daherkommt, als der traditionelle Budenzauber. Da teilen die Steeler das gleiche Schicksal wie die Veranstalter des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt.

Unter der Überschrift „Es weihnachtet in Steele“ gibt es dennoch gleich mehrere Attraktionen. Die drehbare Tanne gehört genauso dazu wie eine Krippenausstellung in verschiedenen Hütten, die die Weihnachtsgeschichte erzählt. Der Clou: Die Besucher finden an jeder Krippen-Hütte einen so genannten QR-Code, den sie mit dem Handy auslesen können. Auf dem Handy ist dann ein Film zu sehen, der die Geschichte als Comic erzählt. Als drittes wird es laut Leon Finger eine Nikolaushütte geben mit hunderten Nikoläusen zum Anschauen.

Von 65 Buden bleiben in Steele nur acht stehen

65 Hütten waren ursprünglich auf dem Weihnachtsmarkt Steele geplant, der traditionell als erster in der Stadt öffnet und normalerweise auch am längsten läuft. Doch dieses Jahr ist wegen Corona nichts normal. Gerade einmal sechs Fressbuden und zwei Wechselhütten dürfen dieses Jahr noch aufgebaut bleiben: Dabei sind die Gulaschkanone, das Grillhaus, ein Obst- und Nussstand, das Mandelhaus, ein Fischverkäufer und ein Reibekuchen-Brater. Alle Speisen sind natürlich nur to go, dürfen also nicht an der Hütte verzehrt werden. Die beiden gewohnten Wechselhütten, die häufig von Kitas und Schulen bespielt werden, gibt es auch dieses Jahr.

Leon Finger vom Initiativkreis City Steele hofft auch mit dem abgespeckten Konzept, auf das Interesse vieler Besucher zu stoßen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Mit Interesse hat Finger unterdessen die Ankündigung der Essen Marketing Gesellschaft gelesen, die auf ihrem Markt in der Innenstadt auch Glühwein to go anbieten will. Den Steelern sei dies nicht erlaubt worden. Wenn sich die Meinung dahingehend noch ändern sollte, dann werde es kein Problem sein, auch einen Glühweinausschank in Steele auf die Beine zu stellen, heißt es.

Händler hoffen auf Besucher

„Wir hoffen, dass wir mit unserem Konzept das Interesse der Besucher wecken können und der Einkaufsplatz Steele auch nach außen hin Wirkung entfaltet“, sagt Leon Finger. Denn der Einzelhandel sei dringend auf solche Impulse angewiesen. Finger verweist auch darauf, dass es nach dem Urteil von Dienstag auch keinen verkaufsoffenen Sonntag geben wird. „Da haben wir einen dicken Schuss vor den Bug bekommen“, stöhnt Finger, der selbst ein Bekleidungsgeschäft in Steele führt.

Viele Besucher schätzen den Steeler Weihnachtsmarkt vor allem wegen des vielfältigen Programms, dazu zählen Auftritte von Schlagersängern wie von Essener Vereinen. Auch landet der Nikolaus Jahr für Jahr mit dem Hubschrauber auf den Ruhrwiesen, um mit der Kutsche in Steeles Mitte zu gelangen. Diese bleibt belebt, selbst im Januar noch, wenn der Markt andauert. Stets warben die Mitglieder des Initiativkreises mit dieser Besonderheit: dem ersten und längsten Weihnachtsmark t.

Budenzauber soll wenigstens bis 23. Dezember laufen

Wie lange der kleine Budenzauber im Corona-Jahr 2020 in Steele dauern soll, ist noch nicht ausgemacht. Die Hütten werden nach und nach in den kommenden Tagen öffnen, ab Montag werden dann alle am Start sein. Derzeit planen die Veranstalter bis zum 23. Dezember. Wenn es gut angenommen wird, könnte es auch eine Verlängerung geben.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]