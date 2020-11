Corona an Essener Grundschule: 156 Schüler in Quarantäne

Vier Lehrer der Maria-Kunigunda-Grundschule im Essener Stadtteil Karnap sind am vergangenen Donnerstag positiv auf Corona getestet worden. Darunter auch zwei Klassenlehrerinnen. Die Testergebnisse zogen einen wahren Rattenschwanz nach sich: Schulleiter Udo Moter verfasste einen Elternbrief, in dem er Familien, deren Kinder Klassen besuchen, in denen ein positiver Covid-19-Fall aufgetreten ist, die Möglichkeit anbot, sich in freiwillige Quarantäne zu begeben.

156 von 330 Schülern an Essener Grundschule in freiwilliger Quarantäne

Davon machten 156 von 330 Schülern Gebrauch. Derweil meldeten sich fünf weitere Lehrer am Montag krank, somit ist ein regulärer Schulbetrieb nicht mehr möglich. Insgesamt sind 24 Lehrer an der Schule beschäftigt, hinzu kommen Sozialpädagogen und Projektmitarbeiter. Am Freitag hat Udo Moter die Ansage gemacht: „Alles was zwei Beine hat und arbeiten kann, geht in die Klassen und betreut die Schüler.“

Am Wochenende schmiedete der Schulleiter dann einen Notfallplan: Klasse 1 und 2 hat in den nächsten zwei Wochen täglich lediglich vier Stunden Unterricht, Klasse 3 und 4 drei Stunden. Zusatzangebote wie Lernförderung, Sozialtraining und Schwimmunterricht wurden komplett abgesagt. Den Schülern, die zu Hause bleiben, werden Lernpakete zusammengestellt, die die Klassenpflegschaftsvorsitzenden verteilen. „Wir wollen an der Schule so wenig Publikumsverkehr wie möglich“, betont Udo Moter.

Der Schulleiter hätte sich gewünscht, dass wenigstens die Klassen der betroffenen Klassenlehrerinnen vom Gesundheitsamt geschlossen in Quarantäne geschickt werden. „Mir wurde aber gesagt, dass diejenigen in Quarantäne müssen, zu denen die Lehrerin mindestens 15 Minuten ohne Maske Kontakt hatte und das mit weniger als 1,5 Metern Abstand“, sagt Moter, der von der Arbeit des Gesundheitsamtes enttäuscht ist: „Ich hätte mir einen Berater für schulorganisatorische Dinge gewünscht.“

Eltern haben viele Fragen

So stehe er in engem Kontakt zur Schulpflegschaftsvorsitzenden Nancy Seidel, deren Telefon seit Bekanntgabe der Fälle nicht mehr still steht: „Die Eltern machen sich Sorgen, die große Panik ist aber ausgeblieben.“ Hauptsächlich hätten die Eltern organisatorische Fragen: „Muss ich jetzt Urlaub nehmen, brauche ich einen Attest, stehen die Fehlstunden auf dem Zeugnis?“

Nancy Seidel befürchtet, dass die Infektionskette nicht unterbrochen werden kann, wenn nicht auch alle Schüler getestet werden oder konsequent in Quarantäne geschickt werden. Sie weiß, dass einige Schüler deutliche Symptome zeigen, auf einen Test aber noch warten müssen: „Es sind keine Kapazitäten vorhanden.“

Erst ein Fall offiziell gemeldet

Noch am Donnerstag hatte die Stadt einen einzigen Corona-Fall unter den Lehrern der Kunigunda-Schule gemeldet. Am Abend, hieß es, seien dann die anderen Fälle positiv getestet worden.

Seit August sind in etwa 30 der 84 Grundschulen in Essen Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Schüler, die in Quarantäne gehen, wird in keinem Fall offiziell ermittelt. In den Kindergärten mussten seit dem Ende der Sommerferien zwischenzeitlich insgesamt 54 von rund 400 Gruppen schließen.

