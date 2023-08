Contest: Junge Bands und Solo-Künstler aus Essen gefragt

Beim „Mukkefukk“-Finale in der Weststadthalle kommt es zum großen Showdown - hier ein Bild aus 2017 mit der Band „Hello Luke“.

Essen. Bis Mitte September können sich junge Bands und Solo-Künstler aus Essen noch bewerben beim Nachwuchs-Wettbewerb „Mukkefukk“.

Der „Mukkefukk Newcomer Contest“ gibt jungen Bands und Solokünstlern aus Essen die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Bewerbungsphase läuft.

Bis Sonntag, 17. September 2023, haben junge Musiker Zeit, sich zu bewerben. Bewerben können sich alle Bands und Solokünstler im alter von maximal 27 Jahren aus Essen und Umgebung. Egal ob Rock, Pop, Hip-Hop, Indie, Punk oder Elektro alle Musikrichtungen sind auch in diesem Jahr wieder willkommen.

Bereits zum achten Mal findet der „Mukkefukk“ statt. Wie auch schon in den vergangenen Jahren werden die besten Bewerberinnen und Bewerber zu den Vorrunden eingeladen. In diesem Jahr wird es vier Vorrunden geben. Die Gewinner bekommen die Chance, ihr Können im Finale in der Weststadthalle unter Beweis zu stellen.

Die Gewinner treten beim Pfingst Open Air auf

Die Musiker, die es am Ende in das Finale geschafft haben, werden belohnt. Preise im Wert von viertausend Euro bekommen die Finalisten. Die Preise können unterschiedlich sein und je nach Band variieren. Neben den Preisen können die Bands und Solokünstler aber auch Auftritte im Essener Stadtgebiet gewinnen. „Die Gewinner des Finales sind in den letzten Jahren zum Beispiel auf dem Pfingst Open Air aufgetreten“, sagt Simon Scheve-Kähler, Jugendkulturbeauftragter beim Jugendamt Essen.

Ziel des „Mukkefukk“ sei es, den Jugendlichen eine Möglichkeit zu geben, ihre Livemusik zu präsentieren und sie in diesem Bereich zu fördern. Deshalb wolle sich die Jury auch jede Bewerbung anschauen, so Scheve-Kähler weiter.

Die Bewerbung für den „Mukkefukk Newcomer Contest“ sind noch bis zum 17. September 2023 über das Online-Formular auf townload-essen.de möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Contest.

