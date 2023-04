Comeback für Zollverein-Eisbahn: Rollschuhbahn vor dem Aus?

Auf dem Welterbe Zollverein in Essen hatte im Winter erstmals eine Rollschuhbahn eröffnet.

Essen-Stoppenberg. Rollschuhbahn statt Eislaufen, so hatte die Stiftung Zollverein im Winter auf die Energiekrise reagiert. Das ist für die nächste Saison geplant.

Die Stiftung Zollverein will Energie sparen und hatte im Winter zum ersten Mal seit Jahren auf die Eisbahn im Ambiente der Industriekultur verzichtet. Stattdessen öffnete für drei Wochen eine Rollschuhbahn in Halle fünf.

Uwe Loch hatte die Organisation der Aktion für die Stiftung Zollverein übernommen. Sein Fazit: „Es war der absolute Knaller.“ Trotzdem soll es in diesem Winter wieder aufs Eis gehen, wie Stiftungssprecherin Hanna Lohmann jetzt auf Anfrage mitteilt.

Eisbahn auf Zollverein verzeichnete 2021/2022 Besucherrekord

„In diesem Jahr planen wir in der Winter-Saison wieder mit der Zollverein-Eisbahn“, so Lohmann. Die genauen Daten stünden noch nicht fest, geplant ist aber, dass Eislauf-Fans im Dezember und Anfang Januar auf ihre Kosten kommen sollen.

Die Zollverein-Eisbahn hatte die Saison 2021/22 mit einem Besucherrekord beendet: Rund 31.500 Menschen kamen zwischen dem 4. Dezember und 9. Januar zur rund 1800 Quadratmeter großen Eisfläche vor den Koksöfen auf dem Kokereigelände. Außerdem meldete die Stiftung Zollverein, dass 475 Gruppen beim Eisstockschießen mitmachten. Daran will man im kommenden Winter anknüpfen.

Rollschuhbahn: Wiederholung eventuell Ostern 2024

Die 800 Quadratmeter große Rollschuhbahn ist aber ebenfalls in guter Erinnerung geblieben. Besonders die Discoveranstaltungen seien extrem gut besucht gewesen – auch von Teilnehmern der Rollschuh-Szene aus Rotterdam, der Schweiz und Berlin. Zu den regulären Laufzeiten seien auch Familien gekommen und die Großeltern hätten ihren Enkeln das Rollschuhfahren beigebracht. Erinnerungen an die 70er-Jahre seien wach geworden und viele Anekdoten seien ausgetauscht worden. Im Schnitt kamen während der dreiwöchigen Öffnungszeit 390 Rollschuhfahrer pro Tag.

Schreit das nicht nach einer Wiederholung? Hanna Lohmann: „Eine weitere Rollschuhbahn planen wir nicht in 2023, überlegen aber sehr konkret in den Osterferien 2024 in die zweite Saison zu gehen.“ Details dazu müssen jetzt noch erarbeitet werden.

