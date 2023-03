Coaching-Agentur stellt „New Work“ in Essener Zeche vor

Wollen Interessierten die Welt der neuen Arbeit näher bringen: (v.l.) Christian Schulz, Verena Rustemeyer und Martin Pfleiderer, Geschäftsführer der Erlebniswerkstatt an der Rotthauser Straße in Essen-Kray.

Essen-Kray. Organisatoren wollen beim „Big & Growing New Work Festival Ruhr“ in Kray im April über Selbstverwirklichung und Arbeitskultur informieren.

New Work – ein Begriff, der einem in der Arbeitswelt immer öfter begegnet. Verena Rustemeyer und Chris Schulz von der Essener Coaching-Agentur SUPYOU wollen mit ihrem „Big & Growing New Work Festival Ruhr“ am Donnerstag, 20. April, etwas Licht ins Dunkel rund um das Thema „Neue Arbeit“ bringen.

Die Veranstaltung findet in der Erlebniswerkstatt in der Zeche Bonifacius an der Rotthauser Straße 46a statt. Das Konzept New Work (englisch für neue Arbeit) bezeichnet eine neue, alternative Art der Arbeit, die die Arbeitenden als erfüllend ansehen und auch wirklich erledigen wollen. „Wir finden, dass der Mensch in der derzeitigen Arbeitswelt eine zu kleine Rolle spielt“, sagt Chris Schulz.

„New Work setzt sich daher mehr mit den Menschen und ihren Werten auseinander, Freiheit und Gestaltungsfreiheit spielen eine große Rolle. Es geht um Selbstverwirklichung im Arbeitskontext, aber auch um Themen wie gesund bleiben und Wissen teilen. Ortsunabhängiges Arbeiten und flexible Arbeitszeitmodelle sind da nur ein kleiner Teil einer großen Vision“, fügt er hinzu.

Das Essener Festival soll das Thema „Neue Arbeit“ bekannter machen

Chris Schulz und Verena Rustemeyer haben Anfang 2021 gemeinsam die Agentur SUPYOU gegründet und beraten seither Privatpersonen wie Unternehmen zu den Themen berufliche Veränderung, Arbeitskultur, New Work und Transformation. Mit ihrem Festival möchten sie New Work nun im Ruhrgebiet bekannter machen.

„In Städten wie Berlin, Hamburg und München ist das Thema allgegenwärtig, hier im Ruhrgebiet muss es sich erst etablieren und dazu möchten wir beitragen“, erzählt Rustemeyer. Auf der Suche nach einer passenden Location stieß sie auf Martin Pfleiderer, den Geschäftsführer der Erlebniswerkstatt. Seit 2021 betreibt er die über 400 Quadratmeter große Fläche in der Zeche Bonifacius in Essen-Kray, die Firmen für Workshops, Netzwerkabende und andere Veranstaltungen buchen können.

An historischer Stelle geht es in der Zeche Bonifacius in Kray um das Thema „Neue Arbeit“. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Es gibt Präsentations- und Workshopbereiche, lockere Sitzgruppen für Brainstormings und einen schalldichten Raum für Podcast- und Tonaufnahmen. Die Namen der einzelnen Bereiche erinnern an das Ruhrgebiet, aber auch an die Besonderheiten der Corona-Pandemie: Es gibt eine Butze, einen Kiosk und einen Schrebergarten sowie Homeoffice und Balkonien.

Das Festival richtet sich an alle, die sich für das Thema New Work interessieren, ganz egal, ob als Personalverantwortliche oder interessierte Arbeitnehmer, ob aus dem Mittelstand oder einem Start-up. „Es ist kein Vorwissen notwendig, jeder ist willkommen und wird etwas von der Veranstaltung für sich mitnehmen können“, versichert Verena Rustemeyer.

Neben Vorträgen steht das Knüpfen neuer Kontakte im Vordergrund

Gemeinsam mit Chris Schulz und Martin Pfleiderer freut sie sich an historischer Stelle besonders auf den Austausch mit den Teilnehmenden, auf neue Impulse und das Knüpfen neuer Kontakte. Die Veranstaltung in der Zeche Bonifacius startet mit einer kurzen Eröffnung durch die Gastgeber und einem Vortrag von Martin Pfleiderer. Anschließend gibt es eine Speeddating-Phase für den Austausch in Kleingruppen.

Es folgen weitere Vorträge zu unterschiedlichen Thema von Georgiana Menny, Daniel Ullrich und Sven Echzeller. Ein Zeichner wird die Veranstaltung bildlich zusammenfassen, bevor sie mit einem lockeren Zusammensein mit Häppchen zu Ende geht. Tickets (39 bis 59 Euro) sind über die Website www.bigandgrowing.com/ruhr erhältlich. Bei Fragen stehen die Organisatoren unter info@supyou-ruhr.de zur Verfügung.

