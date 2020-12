Clubsound trotz Corona: DJ-Sets von Hugenpoet bis Zollverein

Essen Techno und House vom Rathaus-Dach bis zum Grugaturm: Veranstalter filmen DJ-Sets an Wahrzeichen in Essen. YouTube-Projekt findet große Resonanz.

Um die Clubszene ist es im Jahr 2020 beängstigend still geworden. Seit Monaten wird nicht mehr gefeiert und getanzt. Und wenn irgendwo im Land ein DJ doch noch seine Arbeit erledigt, dann tut er das meist in ziemlicher Abgeschiedenheit in irgendeiner geschlossenen Partylocation. Eine Gruppe von Essener Veranstaltern aber wollte auch im Corona-Jahr nicht auf besonders atmosphärische Musik-Events verzichten. Und so sind die Macher des Elektro-Festivals "Laute Wiese" für die nun auf YouTube gezeigten Sets in Essen erst einmal auf Sightseeing-Tour gegangen.

Von der Schönebecker Pfarrwiese auf den YouTube-Kanal

Zeche Zollverein, Grugaturm, Schloss Hugenpoet und das Essener Rathaus-Dach - es sind nicht unbedingt die erwartbaren Adressen für Techno und House. Für Carsten Hinzer, Justin Grzelka, Maximilian Hofer und Peter Hinzer aber waren es vier ganz besondere Orte, um gefragte und aufstrebende DJs wie Juliet Sikora, White Chocolate, Skyi oder GNTN auftreten zu lassen. Hinzer und seine Mitstreiter aus der Pfarrgemeinde St. Antonius Abbas in Schönebeck organisieren schon sei 2017 das Laute Wiese Open Air. Das Event mit elektronischer Musik findet sonst immer im Spätsommer statt. Dass die Regler auf der Pfarrwiese im Essener Nordwesten in diesem Jahr aber nicht wie üblich aufgedreht werden könnten, war den Organisatoren ziemlich schnell klar.

Doch ein Jahr ganz ohne "Laute Wiese" kam für die Festivalmacher nicht in Frage. Einreihen in die zahlreichen Autokino-Events und Livestream-Angebote wollte man sich aber ebenso wenig. Und so kamen die Essener auf die Idee, aufwendig gefilmte DJ-Sets an historisch und kulturell geprägten Orten des Ruhrgebiets zu produzieren und der Anhängerschaft damit ein anspruchsvolles, digitales Kontrastprogramm zu bieten.

Ausflug aufs Essener Rathaus-Dach sorgt für atemberaubende Bilder

Dank guter Kontakte in die Veranstalter- und Eventtechnik-Szene konnte das notwendige Equipment kostengünstig herbeigeschafft werden, auch das Essener Kulturamt, Grün und Gruga und die Stadtwerke unterstützten das Projekt auf unterschiedliche Weise. Und schließlich sagten auch gefragte DJanes wie Juliet Sikora spätestens nach dem Blick in den ohnehin leeren Terminkalender begeistert zu. "Wir haben die freien Kapazitäten von überall genutzt", berichtet Carsten Hinzer, für den der Ausflug aufs Rathaus-Dach zu einem der spektakulärsten Video-Events wurde.

An dem Spätsommerabend türmten sich die Gewitterwolken schon dramatisch über der Stadt, während DJane Skiy für das einstündige Set am Mischpult stand. Der Film, der wie alle weiteren Episoden auf dem YouUube-Kanal von "Laute Wiese" zu sehen ist, bietet neben viel tanzbaren Elektro-Sounds auch einen atemberaubenden Blicken über das Essener Stadtgebiet.

Sommerliche Ibiza-Beats zum Sonnenuntergang auf dem Welterbe Zollverein

Auf dem Welterbe Zeche Zollverein wiederum entstanden besonders atmosphärische Drohnenaufnahmen im Sonnenuntergang. Und auch der seit geraumer Zeit für Besucher gesperrte Grugaturm wurde an einem malerischen Sommerabend zur DJ-Bühne. Die sommerlichen Ibiza-Beats tun dabei ihr übriges, um das Publikum auch an einem kalten Winterabend in Urlaubsstimmung zu bringen.

Carsten Hinzer und die ganze "Laute Wiese"-Crew sind inzwischen fest entschlossen, das Projekt weiterzuführen: "Wir können uns vorstellen, dass wir unsere Serie im kommenden Jahr über die Grenzen der Stadt Essen ausweiten und Hotspots im ganzen Ruhrgebiet als Kulisse nehmen", erklärt der 24-Jährige: "Wir wollen das professionalisieren." So hat man mitten im Lockdown eine eigene Event-Gesellschaft gegründet.

2021 soll es also weitergehen - mit oder ohne Corona. Aber auf jeden Fall erst einmal mit kleinem Kostenapparat und viel Enthusiasmus. Mehr, so Hinzer, habe es fürs erste nicht gebraucht, um für "einen kleinen kreativen Lichtblick" in einem Jahr zu sorgen, in dem es wenig zu feiern gab.

Hier geht es zu den Filmen: https://www.youtube.com/lautewiese

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Essen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter+++