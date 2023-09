Club aus Essen-Altendorf tippt die Fußball-Bundesliga

Auf der Terrasse des Vereinsheims vom Tennisclub DJK Altendorf 09 an der Herbrüggenstraße in Altendorf werden hier gerade die Ergebnisse vom kommenden Wochenende getippt.

Essen-Altendorf. Tennisfreunde aus Altendorf tippen seit über zehn Jahren die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga. Warum auch Nordseeinseln mit von der Partie sind.

Es ist eine lockere Runde, die sich da auf der Terrasse des Vereinsheims vom Tennisclub DJK Altendorf 09 versammelt hat. Die Stimmung der zwölf Personen ist ausgelassen, aber konzentriert. Es gibt kühle Getränke, nette Gespräche und viel Fachsimpelei. Nicht über Tennis, sondern über Fußball. Zwar sind die Anwesenden Mitglieder im Tennisverein, doch in der Mitte des Tisches prangt ein Wimpel mit der Aufschrift „Bundesliga-Tippgemeinschaft Gut-Tipp“.

Die Kladde, die herumgeht und in die jeder und jede gewissenhaft Zahlen einträgt, beschäftigt sich mit dem vierten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga. Sind die Spieler bei den Nationalmannschaften verletzungsfrei geblieben? Wie wird Dortmund wohl in Freiburg spielen? Und was macht Bochum zu Hause gegen Frankfurt? Es geht diesmal um einen Pott von sage und schreibe 15 Euro.

„Ich bin vor etwa zehn Jahren auf die Idee gekommen“, erinnert sich Reiner Majorczyk. „Wir saßen hier im Vereinsheim zusammen und redeten über Fußball. Und da habe ich gesagt: Lass uns doch mal tippen.“ Gesagt, getan: Jeder gab einen Euro, tippte die Spiele des nächsten Wochenendes – und die Tippgemeinschaft war geboren. „Von da an wurden wir immer mehr. Mittlerweile sind wir in der Spitze 22 Leute, die mittippen.“ Macht 22 Euro, wenn alle da sind, und mit ein bisschen Pech teilen sich drei oder vier von ihnen den Pott. „Wir spielen ja nicht, um reich zu werden. Wir tippen um des Tippens willen.“

Statistik: Frauen tippen besser als Männer

Die Gruppe ist bunt gemischt: Männer, Frauen, Alte, Junge – der Jüngste ist 33, der Älteste 86. Die meisten kommen aus dem Essener Westen, eine aus Bochum. Und, so sagt es die interne Statistik, Frauen liegen häufiger richtig als Männer. Weil sie halt mehr Ahnung vom Fußball haben. „Naja“, schränkte Spielleiter Majorczyk ein, „manchmal steht einem die Ahnung dabei aber auch im Weg. Bei vielen ist das so ein Sympathietipp. Die eine ist für Bremen, der andere für Bayern – gegen den eigenen Verein wettet man nicht so gerne“. Die Stimmung zwischen Blau-Weißen und Schwarz-Gelben in der Gruppe soll übrigens sehr gut sein. „Wir haben sogar einen Schalke-Fan, mit dem verstehen wir uns gut“, lässt Majorczyk keinen Zweifel daran, wem er selbst die Daumen drückt. „Wir verurteilen niemanden.“

Rückblick auf Spieltag drei: „Hallo, liebe Freunde, hier ist wieder Radio Reiner, und es wird heute noch richtig spannend. Köln führt in Frankfurt, und Sandra macht damit einen Sprung. Weil sie eins zu zwei getippt hat, bekommt sie drei Punkte und sitzt mit elf Punkten Maria im Nacken. Aber wenn Frankfurt den Ausgleich schießt, dann hat Maria gewonnen. Schauen wir mal.“

Live-Reportage aus dem Altendorfer Wohnzimmer

Diese Live-Reportage stammt ebenfalls von Reiner Majorczyk. „Radio Reiner“ nennt er das, wenn er vor dem Fernseher sitzt, die jeweiligen Spielstände in sein Handy moderiert und gleichzeitig den aktuellen Stand im Tippspiel in seine Reportage einfließen lässt. Die kurzen Sequenzen stellt er dann mehrmals im Laufe eines Spieltages als Sprachnachricht in die Whatsapp-Gruppe der Tippgemeinschaft. Schließlich kann nicht jeder die Spiele live im Fernsehen sehen – aber informiert bleiben wollen alle. „Wir haben sogar Mitglieder an der Nordsee“, so Majorczyk und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Auf Borkum und Norderney haben meine Kommentare schon Kultstatus.“

Auch wenn die Übertragung der Ergebnisse digital über Sprachnachrichten läuft – getippt wird zuvor immer noch analog auf Papier. Jede Woche gibt es einen neuen Zettel mit den Spielen, und die Kladde geht beim Freitagstreffen im Vereinsheim reihum. Wer gerade im Urlaub – oder eben an der Nordsee – ist, muss die Tipps halt per Telefon oder Kurznachricht schicken.

Länderspiele interessieren nur bei WM und EM

Am vergangenen Wochenende war Pause – „Länderspiele tippen wir nicht. Höchstens wenn Welt- oder Europameisterschaften sind“. Aber am Sonntag davor war es ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen, da schien der Gesamtsieg in der letzten Viertelstunde an einem einzigen Spiel zu hängen: „Hier ist wieder Radio Reiner. Der dritte Spieltag ist immer noch spannend. Wenn Köln in Frankfurt gewinnt, haben Ralf, Klaus, Ulli und Bärbel mit dem Ausgang nichts mehr zu tun. Die einzige, die Maria dann noch einfangen kann, ist Sandra. Die Spannung ist riesengroß.“

Für das Tippspiel gibt es klare Regeln: Das richtige Ergebnis bringt vier Punkte, der richtige Torabstand drei, die Tendenz zwei. Dann sind die Grundrechenarten angesagt: Bei neun Spielen sind höchstens 36 Punkte zu erreichen. „Wenn einer über 20 hat, dann ist das schon richtig gut“, sagt Majorczyk. „Es gewinnt an jedem Wochenende ein anderer. Und ich am wenigsten. Vor drei Wochen hatten wir einen, der hatte bei neun Spielen die richtige Tendenz. Wenn der bei einem Wett-Anbieter gespielt hätte, das wäre ein Gewinn von 40.000 Euro gewesen.“ In der Tippgemeinschaft der DJK Altendorf 09 waren es satte 22 Euro.

Übrigens: Frankfurt gegen Köln ging unentschieden aus: „Das Spiel in Frankfurt ist aus. Eins zu eins! Das heißt: Maria hat den Spieltag gewonnen und zwar ganz souverän. Herzlichen Glückwunsch nach Bochum zu Maria. Tschüss und bis zum nächsten Mal!“

