Clownsvisite warnt vor Spendensammlern: Wir klingeln nicht

Essen. Clownsvisite e.V. besucht Kinder in Kliniken, geht in Altenheime. Spendensammler schickt er nicht los: „Wir klingeln nicht ungefragt an Türen.“

Der in Essen ansässige Verein Clownsvisite macht darauf aufmerksam, dass er keine „Hausbesuche“ mache, um Spenden zu sammeln. Wie der Verein mitteilt, hätten sich in jüngster Zeit etliche Bürger gemeldet, „bei denen an der Haustür zugunsten einer nicht deutlich benannten Klinikclown-Organisation geworben wurde“. Um einer möglichen Verwechslungsgefahr zu begegnen, machen die Clownsvisite-Mitglieder darauf aufmerksam, dass sie sich an solchen Aktionen nicht beteiligen. „Wir klingeln nicht ungefragt an Haustüren.“

Der Verein macht keine unangemeldeten Hausbesuche

Der Verein Clownsvisite gehe auch nicht mit sogenannten Dialogern in die Öffentlichkeit, „die für diesen Zweck eigens eingesetzt werden, um für Mitgliedschaften oder Dauerspenden zu werben“. Die unangemeldeten Hausbesuche würden offenbar von Organisationen gemacht, die meist nicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen in der Region tätig seien. Die Aktionen hätten aber zur Folge, „dass Interessenten und Spender diese Organisationen mit unserem Verein Clownsvisite e.V. verwechseln, der vor Ort tatsächlich aktiv und auf Spenden aus der Region angewiesen ist“.

Clownsvisite sei ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Essen, in dem zwölf ausgebildete Clowns aktiv seien. Sie seien regelmäßig in den mehr als 20 Einrichtungen im Ruhrgebiet zu Gast: zum Beispiel in Kinderkrankenhäusern, Seniorenheimen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Weitere Infos auf: www.clownsvisite.de