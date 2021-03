In Essen ist es am Sonntag (21.2.) zu einer brutalen Schlägerei gekommen. Mehrere Männer prügeln auf einen 28-Jährigen ein.

Essen. Nach einer Schlägerei vor zwei Wochen wurden mehrere Essener Wohnungen und Autos durchsucht. Ein Video zeigt die Schlägerei vor einer Pizzeria.

Die brutale Schlägerei vor einer Pizzeria an der Bochumer Landstraße in Essen am Sonntag vor zwei Wochen hat jetzt die Polizei-Spezialeinheit zur Bekämpfung von Clankriminalität auf den Plan gerufen. Ermittler der BAO Aktionsplan haben am Donnerstag (4. März) in Essen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und in einem Fahrzeug eine Schreckschusspistole sichergestellt. Möglicherweise ist diese PTB-Waffe bei der Schlägerei eingesetzt worden.

Die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Essen vollstreckten Durchsuchungen von Wohnungen und Autos hätten sich gegen mehrere Beschuldigte im Altern von 28 bis 50 Jahren gerichtet. Den Männern aus dem libanesisch-kurdischen Milieu wird vorgeworfen, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Zahlreiche Kräfte der Bereitschaftspolizei trafen am Tatort ein

Die Schlägerei vor der Pizzeria hatte sich am 21. Februar ereignet, ein Sonntagnachmittag. Zeugen hatten ferner Schussgeräusche wahrgenommen und daraufhin die Leitstelle der Polizei alarmiert. Wenige Minuten später trafen zahlreiche Kräfte der Polizeiinspektion Mitte sowie der Bereitschaftspolizei am Tatort ein. Sie fanden einen 28 Jahre alten Libanesen verletzt an seinem Fahrzeug vor. Nach kurzer Behandlung im Rettungswagen habe er auf einen Transport ins Krankenhaus verzichtet.

Der Redaktion liegt ein Video vom mutmaßlichen Tatgeschehen vor. Es zeigt, wie ein Dutzend Männer aus dem Milieu den 28-Jährigen mit vereinten Kräften und laut schreiend windelweich schlugen. Die Tatbeteiligten sind auf dem Video sehr gut zu erkennen. Das Opfer befand sich auf dem Fahrersitz des vor der Pizzeria abgestellten BMW, die Männer traktierten ihn bei geöffneter Fahrertür mit Faustschlägen und Gegenständen.

Hauptverdächtiger wurde schnell festgenommen

Die Windschutzscheibe des BMW sei massiv beschädigt. An seiner Wohnanschrift sei kurze Zeit später der Haupttatverdächtige festgenommen worden. Der 47 Jahre alte Libanese sei der Polizeiwache zugeführt worden, aber mangels Haftgründen wieder entlassen worden.

Die Besondere Aufbauorganisation (BAO) Clan nahm ihre Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung am frühen Sonntagabend auf. Zwei weitere Tatverdächtige konnten identifiziert werden: ein 27 Jahre alter Türke und ein libanesisch-stämmiger 33-Jähriger mit deutschem Pass.

Im Laufe der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der geschädigte 28-jährige libanesische Staatsangehörige noch vor dem Eintreffen der Polizei eine Schusswaffe aus seinem Fahrzeug an eine andere männliche Person übergeben hatte.

Diese Person habe die inzwischen sichergestellte PTB-Waffe sofort an eine andere männliche Person weitergegeben. Die Ermittlungen – auch zu den Hintergründen des Vorfalles – dauerten an.