Clan-Kriminalität: Essener Polizei durchsucht Wohnung

Kräfte der Einsatzhundertschaft unterstützten die Wohnungsdurchsuchung am Montagvormittag auf der Frillendorfer Straße in Essen.

Essen. Offenbar besteht bei einer Wohnungsdurchsuchung am Montagvormittag in Essen-Frillendorf ein Bezug zur Clan-Kriminalität.

Eine Wohnung auf der Frillendorfer Straße in Essen war am Montagvormittag (11. September) das Ziel einer polizeilichen Durchsuchungsaktion. Wie Polizeisprecher Matthias Werk mitteilt, ermittelt das Kriminalkommissariat KK 36 wegen möglicher Bezüge zur Clan-Kriminalität.

Bei der Wohnungsdurchsuchung sind die ermittelnden Kripobeamten von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt worden.

Anlass der Durchsuchung, der ein richterlicher Beschluss zugrunde liegt, soll ein räuberischer Diebstahl an einem Kiosk in Essen am 1. September gewesen sein. Es soll sich um die Wohnung eines Verdächtigen handeln. Offenbar konnten Beweismittel sichergestellt werden.

