Der Christinenpark in Essen-Rüttenscheid kann an Wochenenden nun auch wieder nachts besucht werden.

Nach Party-Chaos Christinenpark in Rüttenscheid nach Sperrung wieder geöffnet

Essen. In Wochenend-Nächten war der Christinenpark in Essen-Rüttenscheid nach Party-Chaos im August gesperrt. Nun ist er laut Stadt wieder geöffnet.

Einen Monat lang war der Christinenpark in Essen-Rüttenscheid an Wochenenden von 22 bis 6 Uhr gesperrt – diese Sperrung ist nun aufgehoben, teilt die Stadt mit. Der populäre Park war zuvor vor allem in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag von vielen Feiernden als Party-Location genutzt worden.

Anwohner hatten sich über die lautstarken Feiern und die Vermüllung der Grünanlage geärgert; zumal Glasscherben auf dem Spielplatz eine Verletzungsgefahr für Kinder darstellten.

Stadt Essen: Maßnahmen haben zur Entspannung geführt

Als eine erhöhte Präsenz der Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes keine dauerhafte Verbesserung erzielte, trat am 2. Juli eine Allgemeinverfügung in Kraft, mit der der Park nachts gesperrt wurde.

Wie die Stadt nun mitteilt, habe die Maßnahme zur Entspannung geführt. So habe die Polizei bei ihren Kontrollen keine Auffälligkeiten mehr registriert. Damit gebe es derzeit keine Notwendigkeit für die Sperrung – die Allgemeinverfügung sei daher ausgelaufen, die Sperrungen wurden Montag entfernt. Ordnungskräfte sollen den Bereich weiter engmaschig kontrollieren.

