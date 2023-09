Quiz Christina (34) aus Essen gewinnt 5.000 Euro in TV-Show

Essen. Im NDR-Fernsehquiz „Bingo“ hat eine Essenerin 5.000 Euro gewonnen.

Eine Essener Bürgerin hat am Wochenende in der NDR-Fernsehsendung „Bingo!“ 5.000 Euro gewonnen. Das teilt der Sender NDR mit. Die Sendung wurde am Sonntag Nachmittag (17.9.) ausgestrahlt.

Christina (34) war für ihren Vater angetreten, der sich beworben und durch einen Zufalls-Generator ausgewählt wurde. Die Umwelt-Lotterie „Bingo!“ gibt es seit 25 Jahren im NDR-Fernsehen. Die Erträge fließen in Umwelt-Projekte.

In der Show gilt es, zunächst eine Schätz-Frage zu beantworten, anschließend zählt pures Glück – per „Buzzer“ drückt der Final-Kandidat seinen Gewinn, der zwischen 2.000 und 16.000 Euro liegen kann.

Nach der Live-Sendung gab es noch ein Erinnerungs-Foto mit dem Moderator Michael Thürnau und Gast-Moderatorin Ilka Petersen.

