Chris de Burgh kommt auf seiner Solo Sommer Tour nach Essen

Essen. Vorfreude aufs „Summer Solo“ mit Chris de Burgh in der Essener Lichtburg. Der Weltstar begleitet sich ganz alleine auf Gitarre und Klavier.

Am 15 Oktober kann er seinen 75. Geburtstag feiern. Doch vor der großen Party geht Chris de Burgh noch auf eine große Solo Sommer Tour. Und fast schon obligat ist mittlerweile auch sein Besuch in der Lichtburg. Am Montag, 10. Juli, 19.30 Uhr, kann man den sympathischen Musiker wieder auf der Bühne des Essener Traditionskinos erleben.

Seit fast 20 Jahren geht der beliebte Singer/Songwriter regelmäßig auf Solotour und begeistert seine Fans und Kritiker mit diesen intimen Konzerten gleichermaßen. Dabei wechselte der vielseitige Musiker nicht nur vom Klavier an die E-Gitarre und weiter ans Mikrofon. Er präsentiert sich auch als amüsanter Erzähler, der von den Entstehungsgeschichten seiner Songs berichtet.

Bei seinen Solo-Konzerten spielt Chris de Burgh alte und neue Songs aus seiner Feder so, wie er sie einst komponiert hat: pur und auf das Wesentliche reduziert.

