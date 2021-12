Essen-Margarethenhöhe. Die Gesundheitsangebote auf der Margarethenhöhe in Essen sortieren sich neu. Warum Bürger von Umzügen verschiedener Praxen profitieren können.

Die medizinische Nahversorgung auf der Margarethenhöhe in Essen verändert sich in diesen Wochen durch Um- und Zuzüge verschiedener Praxen stark. Es gibt einige Verbesserungen und neue Angebote. Was genau geplant oder bereits vollzogen ist.

In der ehemaligen Polizeistation an der Sommerburgstraße, auf deren Rückseite eine Hebammenpraxis ansässig war, hat die Margarethe-Krupp-Stiftung in den letzten Wochen renoviert. Unter anderem wurde der Raumzuschnitt verändert. Ein Raum der alten Hebammenpraxis wurde der nun sanierten Polizeistation zugeschlagen. Die Margarethe-Krupp-Stiftung hat diese Räumlichkeiten ab Januar 2022 an eine Gemeinschaftspraxis für ärztliche Psychotherapie und Chinesische Medizin vermietet. Auf einer Fläche von 88 Quadratmetern wird die Praxis der Fachärztinnen aus Haarzopf an die Sommerburgstraße 16a auf der Margarethenhöhe verlagert.

Alte Polizeistation in Essen wird für medizinische Angebote genutzt

Auch die restliche Fläche der ehemaligen Polizeistation wird in medizinischem Kontext genutzt. Die Praxis für Physiotherapie Uteg erweitert dort ihre wenige Meter entfernte Praxis an der Straße Im Stillen Winkel mit zusätzlichen Räumen. Diese werden nach Absprache mit dem künftigen Mieter noch in den nächsten Wochen von der Margarethe-Krupp-Stiftung renoviert.

Nach monatelanger Baustelle hat auch die Gemeinschaftspraxis mit den Allgemeinmedizinern Muna Abdullah, Christian Schilf und Benedikt Thieltges die ehemalige Sparkassenfiliale an der Straße Hoher Weg in der Nähe des Marktes bezogen. Dort haben die Mediziner nun neue Möglichkeiten in der Behandlung und einen höheren Komfort für ihre Patienten. Erstmals gibt es damit im Stadtteil eine ebenerdige und barrierefreie Arztpraxis.

Alle wichtigen Behandlungsräume wie Sprech- und Verbandszimmer, ein EKG-Zimmer, ein Ultraschallzimmer und ein barrierefreies WC befinden sich im Erdgeschoss der kernsanierten Praxis. Dazu kommen im Ober- und Untergeschoss noch weitere Sprech- und Verbandszimmer und ein Labor.

Die neue Gemeinschaftspraxis an der Adresse Hoher Weg 25 ist ebenerdig gelegen und daher barrierefrei erreichbar. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Aber nicht nur die Gemeinschaftspraxis ist jetzt an neuer Stelle zu finden. Bereits im Sommer sind die Hebammen auf der Höhe aus der Nachbarschaft der alten Polizeiwache in eine neue Praxis im Laubenweg 2 gezogen. Dort haben die teils freiberuflich tätigen Hebammen Tanja Schulte-Kremer und Maria Schulz einen größeren Kursraum, zwei Praxisräume und mehr Stellfläche für ihr Kursmaterial zur Verfügung.

Für die Bewohner und Bewohnerinnen der Margarethenhöhe bedeuten diese Veränderungen eine Verbesserung der wohnortnahen medizinischen Versorgung. In der Nähe der U-Bahnhaltestelle Laubenweg befinden sich damit künftig vier Praxen und in der Nähe des Marktplatzes zwei Praxen für Allgemeinmedizin und eine Apotheke.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen