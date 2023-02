Essen. Bei einem Gespräch mit der Künstliche Intelligenz ChatGPT über Essen zeigt sich, dass das Programm auch Fehler macht. Das komplette Interview.

Eine Unterhaltung mit einem Roboter kann abendfüllend sein, wie dieses Interview mit dem Computerprogramm ChatGPT zeigt: Eine Künstliche-Intelligenz-Software, die einfach zu bedienen ist: Man tippt eine beliebige Frage ein und wartet. Die Antwort ist von menschlichen Formulierungen kaum zu unterscheiden. Wo Google Internet-Links liefert, gibt Chat GPT ausformulierte Antworten, die sich auf die Fragestellung beziehen. Entspricht die Antwort nicht dem Anspruch des Nutzers, kann er das Programm bitten, konkreter zu werden.

Ein Date mit ChatGTP: Künstliche Intelligenz ist keine echte Person

Das Programm ist jedoch keine echte Person und hat keine persönlichen Erfahrungen oder Meinungen. Der Wissensstand ist auf das Jahr 2021 beschränkt. Chat GPT hat keine Möglichkeit, aktuelle Ereignisse zu verfolgen oder neue Informationen zu erhalten.

Also, ab auf die Couch, zum Date mit ChatGPT. Ich will wissen, was diese Künstliche Intelligenz über die Stadt Essen weiß, über Gehwegparken, über eine lebenswerte Innenstadt und das Nord-Süd-Gefälle. An einigen Stellen habe ich die Antworten gekürzt. Es zeigt sich: Das Computerprogramm weiß nicht alles und spuckt auch nicht immer Wahrheit aus.

Was wissen Sie über die Stadt Essen?

Essen ist eine Stadt im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Es ist die neuntgrößte Stadt des Landes und hat ungefähr 595.000 Einwohner. Es ist bekannt für seine Industrie, insbesondere im Bereich der Kohle- und Stahlproduktion. (...) In den letzten Jahrzehnten hat sich die Stadt jedoch von einer reinen Industriestadt zu einer Stadt mit einem diversifizierten Wirtschaftsmix entwickelt und hat sich auch in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur etabliert. (...)

Wie sind die Menschen in der Stadt Essen so drauf?

Es ist schwer zu sagen, wie „die Menschen in der Stadt Essen so drauf“ sind, da jede Person einzigartig ist und ihre eigenen Einstellungen und Persönlichkeiten hat. Aber ich kann sagen, dass die Bewohner von Essen, wie die meisten Deutschen, als ziemlich ordentlich, pünktlich und zuverlässig beschrieben werden. Es ist auch eine multikulturelle Stadt, daher werden Sie Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen und Hintergründen treffen. Im Ruhrgebiet generell, bekannt für seine Industrie und Arbeiterklasse, ist die Mentalität oft als bodenständig und pragmatisch beschrieben.

Künstliche Intelligenz behauptet, Altenessen liegt im Süden von Essen

Sind die Essener unfreundlich?

Es ist schwer zu sagen, ob die Bewohner einer bestimmten Stadt als unfreundlich gelten oder nicht, da es sich um eine subjektive Beurteilung handelt und es immer Unterschiede in den Einstellungen und Verhaltensweisen von Individuen gibt. Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass die Bewohner von Essen allgemein als unfreundlich gelten. (...)

Wann ist Wochenmarkt in Karnap?

Ich kann keine Informationen über einen Wochenmarkt in einem Ort namens „KARNap“ finden. Es ist möglich, dass es sich hierbei um einen Schreibfehler handelt oder dass es einen solchen Ort nicht gibt. (...)

Kennen Sie Essen-Karnap?

Ja, ich bin mit dem Stadtteil Essen-Karnap in Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland vertraut. Es ist ein Wohngebiet im Norden von Essen, das aus mehreren Wohnsiedlungen besteht. Es gibt hier einige Einkaufsmöglichkeiten und eine gute Verkehrsanbindung an die Innenstadt von Essen. Es gibt auch mehrere Parks und Grünflächen in der Umgebung. Ich habe aber keine Informationen über einen Wochenmarkt in diesem Stadtteil.

Kennen Sie Karnap?

Es tut mir leid, ich habe keine Informationen darüber, wo oder was „KARNap“ ist. Könnten Sie bitte mehr Details oder den korrekten Namen geben, damit ich Ihnen besser helfen kann?

Die Künstliche Intelligenz ChatGPT verortet Altenessen im Essener Süden. Das ist falsch. Foto: Tobias Harmeling / FUNKE Foto Services

Wie sind die Menschen in Altenessen so drauf?

Als künstliche Intelligenz habe ich keine Möglichkeit, die Stimmung oder Persönlichkeit von Menschen in einem bestimmten Gebiet zu beurteilen, da ich keine direkten Beobachtungen oder Interaktionen mit ihnen habe. Es ist auch schwer zu sagen, wie die Menschen in einem bestimmten Gebiet so sind, da es immer Unterschiede in den Einstellungen und Perspektiven von Individuen gibt. Es wäre besser, Menschen zu fragen, die dort leben oder erfahrene Reisende die dort waren.

Gibt es in der Stadt Essen ein Nord-Süd-Gefälle?

Es gibt in der Stadt Essen tatsächlich ein Nord-Süd-Gefälle, das sich auf die sozioökonomischen Verhältnisse und die Lebensqualität der Menschen auswirkt. Der Norden von Essen ist tendenziell wohlhabender und hat eine höhere Lebensqualität als der Süden der Stadt. Der Süden, insbesondere die Stadtteile Altenessen, Steele und Katernberg, gilt als sozioökonomisch benachteiligt und hat höhere Armuts- und Arbeitslosenraten. Es gibt jedoch auch viele Initiativen und Projekte, die versuchen, diese Unterschiede zu verringern und die Lebensqualität in den südlichen Stadtteilen zu verbessern.

Liegt Altenessen nicht im Essener Norden?

Es tut mir leid, das war ein Fehler meinerseits. Altenessen ist tatsächlich ein Stadtteil im Norden von Essen. Es hatte in der Vergangenheit jedoch ähnliche sozioökonomische Herausforderungen wie die südlichen Stadtteile und es gibt immer noch Anstrengungen, die Lebensqualität in Altenessen zu verbessern.

Chat GPT hat keine Idee für Handelshof-Schriftzug

Und was geht so ab in Rüttenscheid?

Rüttenscheid ist ein Stadtteil im Süden von Essen, der für seine lebhafte Atmosphäre und seine Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bars und Kultur bekannt ist. (...) Insgesamt gilt Rüttenscheid als ein lebendiger und vielseitiger Stadtteil.

Wie heißen die Macher von essen.diese?

Ich habe keine Informationen über die Macher von essen.diese. Es gibt viele verschiedene Organisationen und Einzelpersonen, die in Essen tätig sind und es gibt keine spezifischen Informationen darüber, wer hinter dieser Seite steckt.

Was folgt auf dem Essener Handelshof, wenn „Essen Die Folkwangstadt“ wieder abgebaut wird? ChatGPT weiß es nicht. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Wie sollte der nächste Schriftzug auf dem Handelshof Essen heißen?

Da ich eine künstliche Intelligenz bin und keine persönlichen Präferenzen oder Meinungen habe, kann ich Ihnen keinen Vorschlag machen, wie der nächste Schriftzug auf dem Handelshof Essen heißen sollte. Es hängt von der Art der Botschaft oder des Unternehmens ab, das auf dem Schriftzug dargestellt werden soll, und von der Zielgruppe, an die sich der Schriftzug richtet. Es könnte sinnvoll sein, eine Marketing- oder Werbefirma zu konsultieren, um einen passenden Schriftzug zu entwickeln.

Heißt das, Sie wissen auch nicht, wer der nächste Oberbürgermeister von Essen sein wird?

Ich habe keine Informationen darüber, wer der nächste Oberbürgermeister von Essen sein wird, da es sich um eine künftige Entwicklung handelt. (...)

Probleme mit Gehwegparken in Essen für Künstliche Intelligenz unbekannt

Nennen Sie einen Ort, den man in der Stadt Essen auf jeden Fall gesehen haben sollte.

Einer der Orte, den man in Essen auf jeden Fall gesehen haben sollte, ist das Zollverein-Schacht XII. Das ehemalige Steinkohlenbergwerk ist heute ein UNESCO-Weltkulturerbe und beherbergt das Ruhr Museum sowie eine Vielzahl von Kultur- und Freizeiteinrichtungen. (...)

Was sollte man in der Stadt Essen auf jeden Fall essen?

In der Stadt Essen gibt es eine Vielzahl von kulinarischen Angeboten, von traditionellen Gerichten bis hin zu internationaler Küche. Einige besonders empfehlenswerte Spezialitäten sind: Pfefferpotthast: Ein traditionelles Gericht aus Essen, bestehend aus Kartoffeln, Rindfleisch und Pfeffer. Ruhrpott Ripperl: Ein gegrilltes Schweinefleisch, das in der Region Essen und Umgebung sehr beliebt ist. Ruhrgebiet Ruhrpott-Erbsensuppe: Eine herzhafte Erbsensuppe, die in der Region Essen und Umgebung sehr beliebt ist. Käsekuchen: Essen ist bekannt für seine leckeren Käsekuchen, die es in vielen Bäckereien und Cafés in der Stadt gibt. Es gibt auch viele Restaurants in Essen, die internationale Küche anbieten (...).

Wer sich übers Gehwegparken informieren will, sollte die Stadt anrufen. Das rät die Künstliche Intelligenz. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Gibt es in der Stadt Essen ein Problem mit Gehwegparken?

Ich habe keine aktuellen Informationen darüber, ob es in der Stadt Essen ein spezifisches Problem mit Gehwegparken gibt. Allerdings ist es in vielen Städten ein allgemeines Problem, dass das Parken auf Gehwegen die Mobilität von Fußgängern einschränkt und die Sicherheit gefährdet. (...) Es wäre empfehlenswert, sich direkt an die Stadt Essen zu wenden, um genauere Informationen über das Parken auf Gehwegen in der Stadt zu erhalten.

Wie ist die Telefonnummer?

Es gibt keine einheitliche Telefonnummer für die Stadt Essen. Um mit einer bestimmten Abteilung oder einem bestimmten Dienst in Verbindung zu treten, empfehle ich Ihnen, die offizielle Website der Stadt Essen zu besuchen und dort nach der entsprechenden Kontaktinformation zu suchen. (...)

Können Sie mir nicht irgendeine Telefonnummer zur Verfügung stellen, die passt?

Ich kann Ihnen die allgemeine Auskunftsnummer der Stadt Essen geben, die ist: +49 201 88-0. (...)

Künstliche Intelligenz gibt Ideen für lebenswerte Essener City

Lesen Sie nicht die Zeitung? Da steht viel zum Thema Gehwegparken als Problem in Essen drin.

Als künstliche Intelligenz habe ich Zugang zu einer riesigen Menge an Informationen, einschließlich Zeitungsartikeln. Mein Wissensstand ist jedoch auf einen bestimmten Zeitpunkt beschränkt und ich habe keine Möglichkeit zu lesen oder zu erfahren, was in der aktuellen Nachrichtenlage passiert. Ich kann Ihnen jedoch Informationen auf der Grundlage meiner vorliegenden Daten bereitstellen und Ihnen dabei helfen, Ihre Fragen zu beantworten.

So ist es richtig In Essen-Karnap gibt es keinen Wochenmarkt, der letzte Markthändler hat im vergangenen Jahr aufgegeben. Altenessen ist ein Stadtteil im Essener Norden. Eigentlich müsste es Süd-Nord-Gefälle heißen, weil die Menschen im Essener Süden, etwa in Bredeney, Werden und Heisingen, tendenziell wohlhabender sind. Die Überschuldungsrate ist dort niedriger als im Norden der Stadt. Der Norden gilt als sozioökonomisch benachteiligt und hat höhere Armuts- und Arbeitslosenraten. Die Künstliche Intelligenz ist an dieser Stelle offenbar etwas verwirrt gewesen.

Wie kann die Innenstadt von Essen lebenswerter werden?

Es gibt viele Möglichkeiten, die Innenstadt von Essen lebenswerter zu gestalten. Einige dieser Maßnahmen können sein:

1. Durch die Schaffung von öffentlichen Plätzen und Grünanlagen, die zum Verweilen einladen, kann die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöht werden.

2. Durch die Erhöhung der Präsenz von Sicherheitspersonal und die Verbesserung der Beleuchtung kann die Sicherheit in der Innenstadt erhöht werden.

3. Durch die Schaffung von Fahrradparkplätzen und die Erweiterung von Fußgängerzonen kann die Anzahl der Fuß- und Radfahrer erhöht werden.

4. Durch die Förderung von lokalen Geschäften und Unternehmen kann die lokale Wirtschaft gestärkt werden.

5. Durch die Schaffung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, wie z.B. Theater, Museen und Parks, kann die Innenstadt attraktiver gemacht werden.

6. Durch die Sanierung von Altbauten und die Schaffung von neuen Wohn- und Geschäftsräumen kann die Innenstadt aufgewertet werden.

Es ist wichtig zu betonen, dass jede Stadt und jeder Stadtteil unterschiedliche Anforderungen hat und es keine allgemeingültige Lösung gibt. Es ist wichtig, die Bedürfnisse der Bewohner, Unternehmer und Besucher zu berücksichtigen.

Wie kann die Essener City lebenswerter werden? Sechs Vorschläge kommen von ChatGPT. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Ist die Antwort für die Stadt Biberach an der Riß die Gleiche?

Es kann sein, dass viele der Maßnahmen, die die Innenstadt von Essen lebenswerter machen könnten, auch in der Innenstadt von Biberach an der Riß angewendet werden könnten. Allerdings hängt die Umsetzbarkeit und Wirksamkeit solcher Maßnahmen von vielen Faktoren ab (...). Ohne mehr Informationen über Biberach an der Riß, kann ich nicht sicher sagen, welche spezifischen Maßnahmen für diese Stadt am besten geeignet wären.

Fällt Ihnen nichts Kreativeres ein?

Es gibt viele Möglichkeiten, die Innenstadt von Essen attraktiver zu gestalten. Einige Beispiele könnten sein: die Schaffung von öffentlichen Plätzen und Grünflächen (...). Es gibt viele kreative Ansätze, um eine Stadt lebendiger und attraktiver zu machen und es hängt immer von der spezifischen Situation und den Bedürfnissen der Stadt sowie der Community ab.

Sie wiederholen sich.

Es tut mir leid, wenn ich mich wiederholt habe. Ich versuche immer, die bestmögliche Antwort auf eine Frage zu geben, aber manchmal kann es sein, dass ich eine ähnliche Antwort gebe wie zuvor. Ich werde versuchen in Zukunft darauf zu achten, meine Antworten abwechslungsreicher zu gestalten.

Na gut, jetzt haben wir genug geplaudert. Gute Nacht oder guten Tag, je nachdem, wo Sie gerade sind.

Gute Nacht oder guten Tag, je nachdem, wo Sie gerade sind. Ich bin immer hier und bereit, Ihnen weiterhin zu helfen.

